Полицейский с Рублевки 1 серия смотреть онлайн 21 03 2016 — долгожданная премьера на ТНТ

Полицейский с Рублевки 1 серия смотреть онлайн 21 03 2016 — сегодня стартует долгожданная премьера на телеканале ТНТ. Сериал ждут многие, наверно этому поспособствовала реклама и сюжет, который обещает быть довольно интересным и захватывающим.

Полицейский с Рублевки 1 серия. Смотреть онлайн сериал невероятно интересно, по крайней мере, именно об этом говорит сюжетная линия. Речь пойдет о Грише — именно так зовут главного героя фильма. Он работает полицейским на Рублевке. Сыграл правоохранителя Александр Петров. Он будет охранять порядок на положенной ему территории. Стоит отметить, что живут там очень важные люди, а значит они тревожно относятся к своей личности и своему имуществу.

Полицейский с Рублевки. 1 серия смотреть онлайн начнется с расследования первого дела главного героя. А в Барвихе уже бушуют криминальные страсти: похитили труп бизнесмена, невероятным образом исчез автобус с туристами из Германии, а в фитнес-клубе пропали вещи на 2 миллиона. Этим всем в ближайшее время и будет заниматься Гриша, правда, иногда отвлекаясь на свою сестру-хулиганку.