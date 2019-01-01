Новости шоу бизнеса России и мира сегодня, 22 03 2016: слухи, сплетни, тайны звёзд

Новости шоу бизнеса России и мира сегодня, 22 03 2016 будут посвящены темам о Александре Петрове, новой звезде «Полицейского с Рублевки», новой роле экс-участницы «Виа-гры» и вечеринке в честь 40 Дня Рождения Риз Уизерспун.

Новости шоу бизнеса России сегодня начнутся с откровенного рассказа о своей работе и жизни Александра Петрова — актера, который снялся в главной роли нового сериала на ТНТ «Полицейский с Рублевки». Молодой человек с удовольствием рассказал о том, кто ему помог избавиться от звездной болезни, что он хочет от жизни и сколько денег желает на этом всем заработать. Как оказалось, в какой-то момент он начинал меняться, об этом ему начали говорить близкие друзья, в том числе агент актера Катя Корнилова. Как говорит Петров, ещё на втором курсе девушка очень помогла ему, когда тот стремился «всунуться» во все возможные проекты. Она отговорила его от фильмов низкого качества, за что он теперь ей очень благодарен. «В то время я был совсем зеленый, мне хотелось хорошо жить, с размахом, зарабатывать много и радовать родителей» — признался Петров. Стоит отметить, что сейчас он все переосмыслил. Теперь Александр добивается лишь усовершенствования в профессии, он не хочет больших домов или яхт. Если говорить о деньгах, то ему нужно немного — чтобы было на вечер с вином и хорошей девушкой.

Новости шоу бизнеса сегодня также расскажут об Ольге Романовской, экс-участнице группы «Виа-гра». Теперь она предстанет перед телезрителями в новой роле: ведущей «Ревизорро». Таким образом, пройдя большой кастинг, она заменит в шоу Елену Летучую. Напомним, что в популярной девичьей группе она была в 2006 году, и вроде бы отлично туда вписалась, но вынуждена была покинуть сцену из-за радостного события — беременности.

Новости шоу бизнеса мира сегодня, 22 03 2016 расскажут о неимоверной вечеринке Риз Уизерспун. Конечно, удивить кого-то, особенно в Голливуде, очень сложно. Но вечеринка, нужно отметить, вышла грандиозной. По меньшей мере из-за того, что на ней было невероятное количество знаменитостей, включая и Дженнифер Энистон, и Джастина Теру, и Кейт Хадсон, и Кортни Кокс, и Мэттью Макконахи, и Роберта Дауни-младшего, и Николь Кидман. Все они вместе отмечали 40-летие известнейшей актрисы. Никого из прессы туда не пустили, но никто не огорчился, потому что фотографии оттуда сами звезды выложили в соцсети.