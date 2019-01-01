Взрывы в Брюсселе 22 03 2016 — видео, фото, подробности

Взрывы в Брюсселе 22 03 2016 — это настоящая трагедия. В результате двух произошедших там взрывов погибли, по последним данным, 17 человек. Множество людей пострадали, их число переросло 30. В данный момент взрывы регистрируют в метро Брюсселя. Известно, по крайней мере о двух станциях метро. Здания уже эвакуировали от людей.

Взрывы в Брюсселе 22 03 2016 стали настоящим шоком. Сначала, утром, два взрыва прогремели в аэропорту, следующий последовал в метро. В результате терактов погибли около 17 человек, их количество, скорее всего, будет возрастать. Так, пострадавших становится все больше, около 30 человек, и это только учитывая тех, кто находился в момент взрывов в аэропоту. Напомним, что взрывов было 2 — один в 200 метрах от входа в здание, а второй внутри.

Взрывы в Брюсселе 22 03 2016 не могут остановить. Сейчас всех людей, находящихся даже в зданиях, расположенных рядом с метрополитеном и аэропортом, эвакуируют. Все ж/д и авиа сообщения, соответственно, закрываются. Предварительно, взрыв произошел на ст.Maelbeek.

Взрывы в Брюсселе 22 03 2016 — видео, фото: