Остров 23 серия смотреть онлайн от 22 03 2016 — важный день и «пугало». В этой серии мы увидим много интересного. Так, Эл будет праздновать «важный день», притом таковым он является лишь для него. А вот Наде придется нелегко, ей дали немного смешное, забавное, но очень важное задание — спугнуть пернатых, собственно для этого ей и придется стать «пугалом». Кстати, также в 23 серии Острова к ребятам прибудут исследователи, которые страстно желают найти черепаху.

Остров 23 серия смотреть онлайн. Сериал уже получил громкую огласку, он оправдал себя, просмотры у него просто зашкаливают. Напомним, что действия разворачиваются на Острове, куда участники прибыли, чтобы сниматься для новенького реалити шоу. Они должны были проходить различные задания, но все меняется после взрыва на яхте со съемочной группой. Вскоре за ребят уже вообще забудут, так как революция в Синаме не дает возможности искать их дальше, это они узнают из приплывшей к ним на Остров газете. Однако делать нечего, нужно жить дальше.

Остров 23 серия смотреть онлайн от 22 03 2016: стоит немного напомнить о предыдущей серии, в ней казус произошел с лифчиком Фейгус. Она решила объявить себя следователем и собственно успешно завершила это дело, только результаты были немного другими. «Шерлок Хомс» думала, что это дело рук девчонок, а на самом деле это был один из парней. Ну и никак нельзя пропустить момент, когда Леша решил сделать предложение Марго. Всё выглядело, как всегда, забавно.