Полицейский с Рублевки 3 серия смотреть онлайн от 23 03 2016 — элитный подарок

Полицейский с Рублевки 3 серия смотреть онлайн от 23 03 2016: все фанаты уже полюбившегося за две серии фильма с огромным нетерпением ждут выхода третьей. В этой серии будет своя история, и связана она будет с элитным подарком Гриши.

Полицейский с Рублевки. 3 серия телесериала будет посвящена очень элитному «подгону» Грише Измайлову — охотничьему ружью. Его он получит в подарок от одного предпринимателя. Также в сюжете новой серии «полицейский с Рублевки» поможет Кристине решить очень важную проблему с престарелым клиентом, а вот своему начальнику он делает шикарный подарок, который позволит ему отдохнуть от проделок самого Измайлова.

Полицейский с Рублевки 3 серия смотреть онлайн от 23 03 2016. Напомним, что вторая серия была посвящена расследованию дела о пропаже автобуса с туристами. А вообще, сериал получился довольно интересный. В каждой серии можно увидеть качества главного героя: как он крутится в мире богатых и не теряет своих принципов, проявляет наглость и где-то даже переходит за рамки закона. Ну что ж, работать в Барвихе — дело не из легких. Пожелаем нашему герою удачи.