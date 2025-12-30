17-е собрание IFSB Summit: определение перспективы влияния и стабильности

В условиях, когда исламские финансовые услуги приобретают все большую международную известность в качестве этичного и ориентированного на стабильность подхода к финансовому посредничеству, Совет по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Services Board, IFSB) приглашает профессионалов финансового сектора на 17-е собрание IFSB Summit, которое пройдет в период со 2 по 4 февраля 2026 года в Маскате, Оман. Эта встреча, организованная Центральным банком Омана, собирает политиков, представителей регулирующих органов и мировых лидеров мнений для изучения возможностей реагирования отрасли на быстро меняющиеся условия рынка и растущие ожидания общества.

Registration for the 17th IFSB Summit is now open

Привязанный к теме «Исламские финансовые услуги для будущего: открытие новой страницы глобального влияния», этот Саммит подчеркивает переход исламских финансовых услуг от реакционной к упреждающей модели в условиях экономической и технологической революции, одновременно укрепляя небанковский финансовый сектор, углубляя ликвидность рынка за счет развития инструмента «сукук», повышая готовность к кризисам и расширяя системы финансовой защиты в отрасли. Эта встреча также освещает роль исламских финансовых услуг в содействии финансовой инклюзивности, социальному влиянию, устойчивому развитию и стойкости к изменению климата, а также в использовании новых цифровых технологий для формирования более устойчивого будущего.

В мероприятии примут участие докладчики высокого уровня, в том числе высокопоставленные представители Международного валютного фонда (IMF), Исламского банка развития (IsDB), Международной ассоциации страховщиков депозитов (IADI), Всемирного банка, Азиатского банка развития (ADB) и Организации Объединенных Наций. В нем также примут участие губернаторы и старшие руководители из более чем 30 административно-территориальных образований. Их взгляды помогут определить стратегическое направление отрасли и дадут аналитическое представление о глобальных тенденциях, формирующих исламскую финансовую систему.

Саммит, который будет проходить в течение трех дней, включает публичную предварительную программу, в которой представлен более широкий спектр тем — лидерства, бизнес-стратегий, расширения прав и возможностей молодежи, участия НПО и роли кредитных рейтинговых агентств. Эти встречи охватывают более широкую группу заинтересованных сторон и отражают приверженность совета IFSB содействию информированной, инклюзивной и прогрессивной дискуссии.