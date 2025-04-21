20 министров из разных стран собрались в Эр-Рияде на круглый стол по развитию человеческого потенциала в рамках Инициативы по развитию человеческого потенциала (HCI) 

Мир
21 апреля 2025

Программа развития человеческого потенциала (HCDP), программа реализации видения Саудовской Аравии до 2030 года, созвала круглый стол на уровне министров в первый день второй конференции Инициативы по развитию человеческого потенциала (HCI). Конференция HCI проводится под патронажем Его Королевского Высочества принца Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, наследного принца, премьер-министра и председателя HCDP, 13-14 апреля 2025 года в Международном конференц-центре короля Абдул-Азиза под девизом #BeyondReadiness 

20 Global Ministers Gather in Riyadh for a Ministerial Roundtable on Human Capability Development as part of the Human Capability Initiative (HCI)

Министерский круглый стол за закрытыми дверями был посвящен теме «Грамотность ИИ для всех: продвижение справедливого доступа для устойчивых возможностей» и привлекли 20 министров со всего мира, а также местных и глобальных экспертов в области образования и технологий, в том числе представителей Саудовской комиссии по оценке образования и профессиональной подготовки, Управления данных и искусственного интеллекта Саудовской Аравии (SDAIA), Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

На круглом столе была рассмотрена критическая необходимость интеграции цифровых навыков в качестве краеугольного камня развития человеческого потенциала и рассмотрена центральная роль грамотности в области ИИ в обеспечении процветания людей в экономике, управляемой ИИ. 

На совещании также была подчеркнута необходимость разработки инклюзивных стратегий, способствующих цифровому образованию, а также важность интеграции навыков ИИ в учебные программы и укрепления международного сотрудничества для поиска масштабируемых решений, которые могут обеспечить равный доступ к инструментам ИИ и цифровому обучению во всем мире. 

Участники круглого стола согласились опубликовать совместное заявление по итогам встречи, в котором были выделены ключевые аспекты обсуждения и изложены их основные рекомендации по следующим шагам: 

1.  Продвижение включения ИИ-грамотности в национальные системы образования, обеспечение будущих поколений навыками, необходимыми для достижения успеха в мире, основанном на ИИ. 

2.  Поощрение инициатив, которые поддерживают возможности непрерывного образования и переподготовки для грамотности в области ИИ, позволяя людям адаптироваться перед лицом технологических достижений. 

3.  Продолжение поддержки укрепления международного сотрудничества, обмена ресурсами, знаниями и опытом для расширения доступа к образованию в области ИИ во всем мире. 

Круглый стол подтверждает приверженность Королевства ведущим глобальным усилиям по развитию человеческого потенциала в соответствии с видением Саудовской Аравии до 2030 года, основанным на признании центральной роли развития человеческого потенциала в достижении устойчивого экономического роста во всем мире. Глобальные участники круглого стола определили инновационные, конкретные решения для обеспечения того, чтобы страны могли оставаться конкурентоспособными и достигать устойчивого роста в различных отраслях, позволяя отдельным лицам и учреждениям добиваться успеха в мире, основанном на искусственном интеллекте.

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