24 октября стартует показ документального цикла «Прогулки по Университету»

На платформе «ВКонтакте» начинается премьера документального цикла «Прогулки по Университету», созданного к 270-летию Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В течение октября зрителей ждут четыре серии, объединённые общей темой – «МГУ. Время, место, люди».

Проект «Прогулки по Университету» сочетает документальное кино и цифровую платформу mguprogulki.ru, где собраны истории, фотографии и воспоминания студентов и выпускников. Каждая серия показывает университет с новой стороны — от волнения первокурсников и легенд главного здания до современных лабораторий, научных школ и Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», где фундаментальные знания превращаются в реальные технологии.

В фильмах звучат голоса выпускников, преподавателей и студентов – ректора МГУ Виктора Антоновича Садовничего, Дмитрия Сергеевича Пескова, Андрея Леонидовича Костина, Александра Александровича Аузана, Елены Леонидовны Вартановой, Владимира Петровича Евтушенкова, Натальи Валерьевны Поповой, деканов факультетов, молодых исследователей и многих других. Их рассказы объединяют прошлое, настоящее и будущее главного университета страны.

Ведущей проекта выступила Яна Чурикова, выпускница журфака МГУ.

«МГУ – это живой организм, который не перестаёт расти и меняться. Нам важно было показать, что университет – это не только традиции, но и смелые идеи, рождающиеся здесь каждый день», – говорит режиссёр проекта Михаил Щедринский.

«Каждый выпускник МГУ несёт в себе частицу университета. В этих фильмах – не просто история, а энергия людей, благодаря которым университет остаётся сердцем российской науки», – отметил продюсер проекта Тимофей Носков.

Фото: Юлии Лицовой

Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Партнёрами проекта также выступили портал Кино-Театр.Ру и другие организации, поддерживающие развитие российского образования и науки.

Премьера всех серий состоится с 24 по 30 октября в официальной группе Кино-Театр.Ру в социальной сети «ВКонтакте».

