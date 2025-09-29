30-я выставка Furniture China 2025 побила новый рекорд 

Мир
29 сентября 2025

Организованная Китайской национальной мебельной ассоциацией и компанией Shanghai Sinoexpo Informa Markets 30-я выставка Furniture China (SNIEC) и выставка Maison Shanghai2025 (SWEECC), прошедшая под девизом «BEYOND NEXT», завершились демонстрацией глобальных достижений дизайна, инноваций и торговли.

Выставка этого года установила новые рекорды. Всего 163 527 посещений  за пять дней, участники приехали из 174 стран и регионов по всему миру. Число зарубежных посетителей достигло 32 618 человек, рост 13,9 % в годовом исчислении.

На обеих площадках выставки заняли 350 000 кв. м, представив более 3200 экспонентов, от готовой мебели до сырья и интеллектуального производства. Большой интерес представлял павильон наружной и садовой мебели и павильон компаний FMC China и FMC Premium в выставочном центре SNIEC.

В центре SWEECC выставка Maison Shanghai продемонстрировала более 800 дизайнерских брендов в четырех тематических зонах. В то же время выставка Maison Shanghai отметила рост, приняв 47 077 посетителей (+55,6 %) из 136 стран и регионов. Посещение зарубежных гостей выросло на 123 % по сравнению с предыдущим годом. Выставка также открыла тематику дизайна для стиля жизни и культурного творчества с поддержкой более чем 100 форумов и мероприятий. Такие платформы, как Gold Idea Design Award, CREDAWARD, Design of Designers (DOD) и Maison Design Forum подчеркивают инновации, наследие, экологическую устойчивость и обмен Восток–Запад.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

Состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию кадрового обеспечения креативных индустрий

Мир

AIMA Technology и New Asia заключили стратегическое партнерство для изучения новых возможностей «голубого океана» в области экологичного транспорта

Культура

5 брендов с Московской недели моды, которые сделали яркие открытия

Общество

СУЭК-Красноярск открыла зону для работы и отдыха в Техникуме горных разработок им. В.П. Астафьева