4 бренда из Шоурума Московской недели моды, для тех, кто любит нежность, легкость и чувственные образы

С 28 августа по 2 сентября столица стала центром притяжения для модной индустрии: пятая Московская неделя моды собрала более 220 брендов и объединила российских и зарубежных дизайнеров на культовых городских площадках. В парке «Зарядье», на ВДНХ, Болотной площади и в ГМИИ имени А.С. Пушкина гости увидели новые коллекции, свои работы представили дизайнеры из Китая, Бразилии, Индии, Турции, Южной Африки и других стран. Мы выбрали самые интересные бренды из шоурума Московской недели моды, за которыми стоит следить уже сегодня. Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Camvari (Санкт-Петербург)

Бренд Camvari представил в шоуруме Московской недели моды коллекцию Summer’25, в которой классические модели купальников из бифлекса дополнены изделиями из текстурного трикотажа. Коллекция отличалась разнообразием силуэтов: слитные модели подчеркивали фигуру благодаря утягивающему эффекту, а топы и лифы со встроенной системой поддержки обеспечивали комфорт без косточек. Цветовая палитра включала шоколадные, молочные, черные, синие и голубые оттенки, дополненные акцентами в виде воланов. Линию завершали пляжные накидки и платья, гармонирующие с основными принтами и цветами коллекции.

La Family (Москва)

Российский бренд бижутерии La Family представил в шоуруме Московской неделе моды яркую капсульную коллекцию, созданную семейным дуэтом дизайнеров. В новой линии были показаны многоуровневые колье, чокеры и браслеты с крупными кристаллами и цирконами. Дизайнеры экспериментировали с сочетанием фактурных материалов и вдохновлялись геометрией и живописью, что выразилось в асимметричных формах и контрастных объемах. Коллекция подчеркнула характер бренда, сочетающий классический стиль с актуальными модными тенденциями.

Lost Genome (Санкт-Петербург)

Коллекция Lost Genome «Тонкости Востока» была представлена в шоуруме Московской недели моды. Сегодня она продолжает привлекать внимание ценителей haute couture: лаконичные линии кимоно, асимметрия и свободное пространство в силуэтах создают ощущение гармонии и внутреннего спокойствия. Основные акценты коллекции — изысканная ручная вышивка, объемные цветы каллы и декоративные подвески, символизирующие силу и элегантность. Атласные и бархатные ткани, сложные драпировки и мягкая цветовая палитра позволяют адаптировать традиционные восточные формы под современный гардероб, сочетая их с рубашками свободного кроя, юбками-карандаш и вечерними образами. Каждое изделие подчеркивает архитектуру ткани, идеальную посадку и ювелирную работу с деталями, делая образ особенным и аристократичным.

Shakirova Brand (Казань)

Коллекция Shakirova Brand была представлена в шоуруме Московской недели моды. В ней отражается двойственность женской природы и путь женщины от юности к зрелости, от романтичной и наивной до уверенной и самостоятельной. В коллекции сочетаются чёрно-красные и розово-голубые сочетания, символизирующие разные стороны одной женщины. Музыкальные образы, от «La Vie en rose» до «Non, je ne regrette rien», помогают раскрыть концепцию коллекции. Каждое изделие создаётся с вниманием к деталям, авторскими принтами и из качественных материалов, что делает продукцию Shakirova Brand сочетанием современного дизайна и высокого уровня исполнения.

