Полицейский с Рублевки 1 серия смотреть онлайн — долгожданная премьера на ТНТ состоится сегодня, 21 03 2016 года. Сериал обещает быть захватывающим. По крайней мере, судя из анонса и рекламы на самом телеканале. Премьерный показ сериала уже состоялся, чем завоевал ещё больший интерес аудитории.

Полицейский с Рублевки 1 серия выйдет уже в 22 часа вечера понедельника, 21 марта. Главным героем фильма выступает, соответственно, молодой человек, работающий сотрудником правоохранительных органов в Барвихе. Это очень непростая профессия, с учетом местоположения. Ведь состоятельные люди очень часто слишком агрессивно реагируют на нарушение их прав, а также не любят, когда трогают их собственность.

Гриша Измайлов — так зовут главного героя нового сериала «Полицейский с Рублевки». Смотреть на него очень даже приятно, ведь он молодой парень симпатичной внешности, а значит по определению нравится девушкам, а у него их, как можно увидеть из трейлера, не мало. Чтобы сохранить спокойствие важных граждан Григорию очень часто приходится выходить за рамки дозволенного, что делает его ещё и немного «хулиганом».

Полицейский с Рублевки 1 серия. Смотреть онлайн можно будет уже сегодня, а пока создатели предлагают очень впечатляющий анонс сериала: