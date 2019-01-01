Остров 22 серия на ТНТ смотреть онлайн от 21 03 2016 — тропическое приключение продолжается

Остров 22 серия на ТНТ смотреть онлайн от 21 03 2016 — приключения попавших на остров продолжаются. Эта серия будет посвящена, соответственно, 22 дню на Острове. Напомним, что попали все участники туда для съемок шоу, но после того как на яхте, на которой к участникам ехала съемочная группа, произошел взрыв, все изменилось. Некоторое время все надеялись, что их ищут, но вскоре к ним приплыла газета — оказывается поиски остановлены.

Остров 22 серия. Смотреть онлайн на ТНТ эту серию будет интересно. Начинается она с исследования упавшей с самолета девушки. Она катапультировалась и упала прям на остров к участникам шоу. Теперь они начали потихоньку её изучать, но самый главный умник проекта констатировал, что она в коме, поэтому им остается только сидеть и ждать. Также он посоветовал помолиться, но этого сделать никто не захотел.

Остров 22 серия смотреть онлайн на ТНТ. Напомним, сейчас все герои реалити-шоу живут и надеяться на одно — что их все же начнут искать. Между тем, жизнь идет. Все понимают, что пока в Синае революция, это невозможно.