Полицейский с рублевки 2 серия смотреть онлайн от 22 03 2016 — крупная пропажа

Полицейский с рублевки 2 серия смотреть онлайн от 22 03 2016: большая пропажа. В новенькой серии наш главный герой, коем является Гриша Измайлов, честный защитник свиты из Барвихи, будет искать пропавший туристический автобус.

Полицейский с рублевки. 2 серия получилось у создателей не менее интересной, чем вчерашняя, первая, в которой мы познакомились со всеми героями, в том числе Гришей, полицейским, работающим в Барвихе. Он охраняет порядок в районе, где проживает только высшая элита общества, с которой, нужно отметить, он неплохо ладит. Так, в первой серии он искал труп предпринимателя, который странным образом исчез из дома. Самое интересное, что бизнесмена похитили только спустя 2 дня после смерти, которая была не менее невообразимой. Позже наш герой с успехом завершил расследование.

Полицейский с рублевки 2 серия смотреть онлайн от 22 03 2016. В новом выпуске зрителей познакомят ещё и с сестрой-хулиганкой Гриши, которая очень часто попадает в шокирующие истории. За ней он должен присматривать не смотря ни на какие важнейшие дела и трудности, но вот удастся ли это ему? — Смотрите «Полицейский с рублевки 2 серия» и узнаете.