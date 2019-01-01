Новости шоу бизнеса России и мира сегодня, 23 03 2016: слухи, сплетни, тайны звёзд

Новости шоу бизнеса России и мира сегодня, 23 03 2016 проинформируют о самых интересных событиях в жизни звезд: как Агата Муцениеце и Павел Прилучный растят из сына настоящего чемпиона, о секретной любви Ильи Глинникова и Аглаи Тарасовой, а также о переживаниях фанатов Руперта Гринта за его жизнь.

Новости шоу бизнеса России сегодня, 23 03 2016 расскажут о семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Родители просто в восторге от своих деток, и хоть сейчас особое внимание мама уделяет младшей доченьке, которая, напомним, родилась только в марте этого года, сыночек тоже для них важен. Так, недавно они нашли отличную школу для будущего профессионального футболиста, по крайней мере, у него есть большие шансы, считают Агата и Певел. Мальчик с раннего детства был заинтересован в футболе, однако, как оказалось, хорошую школу для малыша найти не просто. Сейчас все они счастливы, а самое главное — радость Тимофея, мальчику очень нравятся занятия, а родители с удовольствием наблюдают, как «команда горшочников играет против тренера», об этом актриса сама написала в своем инстраграм.

Новости шоу бизнеса сегодня также будут посвящены секретной любви звезд «Интернов». Илья Глинников и Аглая Тарасова уже давно вместе, это знают все, но как выяснилось, актер запрещает своей избраннице говорить об их любви. Об этом актриса рассказала сама, но тут же оправдала любимого, она, в принципе, согласна с Ильей, что личное должно оставаться таковым. Иногда, ей как девушке, конечно же, хочется оставить грустный или радостный пост в соцсетях, однако она себя останавливает. Кстати, друзья актеров поговаривают, что дело идет к свадьбе. Раньше они часто ссорились, и связано это было с совместной работой в «Интернах», а теперь поводов для беспокойства нет. Возможно, скоро мы узнаем об их свадьбе.

Видео опубликовано Аглая Тарасова, 21 y.o (@aglayatarasova) Дек 3 2015 в 8:26 PST

Новости шоу бизнеса мира сегодня, 23 03 2016 расскажут о здоровье Руперта Гринта, а вернее об его отсутствии. В последнее время за самочувствие звезды «Гарри Поттера» переживают все больше его фанатов. Все дело в его пристрастии к алкоголю. Детей, которые стали невероятно популярны, сейчас видят только в ролях из «Поттера», поэтому на другие их почти не берут. Недавно провалились ещё одни кастинги и поэтому Гринт находится в ужасной депрессии. В последнее время он почти не выходит из дома, а если даже и появляется где-то, то только непричесанный, с синяками под глазами и еле стоящий на ногах. Надеемся, что все же их жизнь улучшится, а новые роли будут ещё успешней.