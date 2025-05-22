Адвокат Геннадий Кузьмин прокомментировал задержание комика Нурлана Сабурова в российском аэропорту

Стендап-комик Нурлан Сабуров был задержан в аэропорту Шереметьево. Об этом 19 мая сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Причиной задержания стало нарушение миграционного законодательства – артист нарушил сроки пребывания в России.

Адвокат Геннадий Кузьмин, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ, прокомментировал ситуацию: «Сабуров, являясь гражданином Казахстана, много лет живет в России, владеет недвижимостью и уже пытался получить гражданство. Нурлану назначили штраф в размере 5000 рублей. Он должен покинуть страну и въехать заново по правилам. Запрета на въезд нет».

В соответствии с законодательством РФ, иностранные граждане могут находиться в стране не более 90 дней без продления временного пребывания. Превышение этого срока считается нарушением миграционного режима, за которое суд назначает штраф, и нарушителю может быть предписано покинуть страну.

Менеджер Сабурова по телефону сообщил агентству ТАСС, что не комментирует ситуацию.

Ситуация с Нурланом Сабуровым напоминает о важности соблюдения миграционных правил всеми иностранными гражданами, пребывающими в России. Граждане Казахстана, желающие получить гражданство Российской Федерации, могут воспользоваться общим или упрощенным порядком.

Для получения российского гражданства в общем порядке необходимо:

Прожить в России по виду на жительство (ВНЖ) не менее пяти лет. Для некоторых категорий граждан, таких как высококвалифицированные специалисты или беженцы, срок может быть сокращен до одного года.

Важно отметить, что ВНЖ выдается после года проживания по разрешению на временное проживание (РВП).

Для некоторых категорий граждан, таких как высококвалифицированные специалисты или беженцы, срок может быть сокращен до одного года. Важно отметить, что ВНЖ выдается после года проживания по разрешению на временное проживание (РВП). Подтвердить знание русского языка . Кандидаты должны продемонстрировать владение русским языком. Это можно сделать, предоставив сертификат государственного образца, аттестат или диплом об образовании, полученный в СССР или Российской Федерации.

. Кандидаты должны продемонстрировать владение русским языком. Это можно сделать, предоставив сертификат государственного образца, аттестат или диплом об образовании, полученный в СССР или Российской Федерации. Отказаться от гражданства Казахстана . Необходимо подать заявление об отказе от гражданства Казахстана в консульстве. Исключение составляют дети, недееспособные лица и случаи, когда отказ по независящим от человека причинам невозможен.

. Необходимо подать заявление об отказе от гражданства Казахстана в консульстве. Исключение составляют дети, недееспособные лица и случаи, когда отказ по независящим от человека причинам невозможен. Доказать финансовую стабильность . Нужно подтвердить наличие законного источника дохода. Это может быть справка о заработной плате, налоговая декларация или другие документы.

. Нужно подтвердить наличие законного источника дохода. Это может быть справка о заработной плате, налоговая декларация или другие документы. Соблюдать законы. У кандидатов не должно быть судимостей, и они не должны нарушать миграционное законодательство РФ.

Граждане Казахстана могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, если они соответствуют одной из следующих категорий:

Наличие брака с гражданином РФ , который зарегистрирован не менее трех лет. При этом супруг(а) должен иметь российское гражданство.

, который зарегистрирован не менее трех лет. При этом супруг(а) должен иметь российское гражданство. Родители, дети или братья и сестры – граждане РФ, проживающие в России.

– граждане РФ, проживающие в России. Участие в госпрограммах . Например, программа «Соотечественники» предназначена для тех, чьи предки проживали на территории РФ или СССР. Также действует программа для носителей русского языка, которая подразумевает доказательство использования русского языка в повседневной жизни и связь с Россией.

. Например, программа «Соотечественники» предназначена для тех, чьи предки проживали на территории РФ или СССР. Также действует программа для носителей русского языка, которая подразумевает доказательство использования русского языка в повседневной жизни и связь с Россией. Выпускники российских вузов , получившие образование в РФ после 2002 года и работающие в России не менее трех лет.

, получившие образование в РФ после 2002 года и работающие в России не менее трех лет. Ветераны Великой Отечественной войны, имевшие гражданство СССР и проживающие в России.

Для оформления гражданства РФ необходимо подготовить следующие документы:

Заявление установленного образца.

Вид на жительство (оригинал и копия).

Паспорт гражданина Казахстана с нотариально заверенным переводом.

Документы, подтверждающие основание для упрощенного порядка (свидетельство о браке, свидетельства о рождении родственников и т.д.).

Сертификат о владении русским языком.

Квитанция об оплате государственной пошлины.

Сроки рассмотрения документов при общем порядке составляют до одного года, при упрощенном порядке – от трех до шести месяцев. Для носителей русского языка сроки могут быть сокращены до трех месяцев, но при этом необходимо пройти специальное собеседование.

Требования и законы могут меняться со временем, поэтому актуальную информацию рекомендуется проверять на сайте Министерства внутренних дел РФ или в территориальных подразделениях по вопросам миграции. Для успешного оформления гражданства лучше обратиться к юристам, специализирующимся на миграционном праве.