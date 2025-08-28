Адвокат Геннадий Кузьмин сообщил подробности инцидента на лекции по юридической грамотности

Общество
28 августа 2025

В Москве на лекции по юридической грамотности произошла драка между студентами. Данный социальный проект включает бесплатные лекции для студентов, пенсионеров и других групп население. Планируется его масштабирование на всю Россию.

О новых подробностях инцидента сообщил адвокат Геннадий Кузьмин, являвшийся организатором мероприятия.

По словам адвоката, подрались два студента-стажера, оказывавшие помощь в организации лекции. Спор между ними перерос в потасовку при обсуждении статьи об ответственности за насилие. В итоге никто не пострадал, конфликт удалось оперативно уладить. Данный случай послужит уроком не только для подравшихся стажеров, но и для всех, кто решил получить профильное образование, убежден адвокат.

Кузьмин сообщил о проведении беседы с участниками драки после инцидента. Принято решение об их отстранении от стажировки в бюро, сообщает портал Дни.ру. Кузьмин подчеркивает, что каждый будущий юрист обязан осознавать свою ответственность и понимать недопустимость подобных действий. 

Отметим, что ранее в Интернете появилась запись драки двух студентов юридического факультета на лекции в Москве. 

