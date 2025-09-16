AI-помощник Сбера отслеживает валютные котировки и оперативно выявляет аномалии

Помощник на основе генеративного искусственного интеллекта даёт трейдерам и клиентам новые возможности

Сбер разработал и внедрил AI-помощника, созданного специально для поддержки трейдеров в работе с валютой. Новый инструмент на основе генеративной модели искусственного интеллекта анализирует краткосрочные изменения рынка, выявляет аномалии и предоставляет рекомендации трейдерам в режиме реального времени. Модель сглаживает колебания и помогает предложить оптимальные котировки на базе имеющейся ликвидности рынка. Это позволяет улучшить ценообразование и повысить качество обслуживания клиентов.

Сначала AI-модель прошла обучение на исторических данных, изучив поведение котировок для каждой валютной пары, с которой работает Сбер. После этого она научилась прогнозировать ближайшие изменения на рынке, сравнивать предполагаемые сценарии с реальными данными и оперативно обнаруживать нестандартные ситуации. Сейчас AI-помощник выявляет до сотни аномалий ежемесячно, помогая трейдерам своевременно минимизировать их влияние на котировки.

Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка:

Тысячи клиентов банка, как корпоративных, так и частных, выбирают Сбер для операций с валютой. Мы предлагаем доступ к более 20 активно торгуемым валютам. На финансовых рынках крайне важно постоянно анализировать большие объёмы данных, чтобы оперативно реагировать на малейшие изменения. Это в полной мере касается отслеживания аномальных ситуаций в ценообразовании по торгуемым валютным парам и инструментам. Человек физически не способен справляться с такими объёмами информации в одиночку. Мы внедрили решение на основе искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность работы трейдеров, а также улучшить и персонализировать ценообразование. Наша модель стала незаменимым помощником в валютных операциях. Получился отличный тандем человека и искусственного интеллекта.