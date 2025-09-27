AIMA Technology и New Asia заключили стратегическое партнерство для изучения новых возможностей «голубого океана» в области экологичного транспорта

В Пекине прошла 2-я пакистано-китайская инвестиционная конференция B2B. Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф посетил церемонию открытия и выступил со вступительным докладом. В мероприятии приняли участие представители правительств Китая и Пакистана, а также сотни представителей предприятий. В ходе конференции AIMA Technology Group и пакистанская компания New Asia Vehicles Pvt Ltd подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству, что стало важной вехой в их совместных усилиях по развитию пакистанского рынка экологичного транспорта. Группа AIMA будет проактивно координировать свою деятельность с местными политиками и нуждами потребителей, разрабатывать электрические двухколесные изделия, приспособленные для пакистанского рынка, и поддерживать компанию New Asia в постепенном наращивании местных производственных мощностей.

Гао Хуэй (Gao Hui), президент подразделения международного бизнеса AIMA, заявил на церемонии подписания: «Пакистанский рынок электрических двухколесных транспортных средств обладает огромным потенциалом и находится на критическом этапе быстрого развития. В стране большая и преимущественно молодая потребительская база, демонстрирующая высокий спрос на экологичные и интеллектуальные транспортные решения. Мы придаем большое значение этому развивающемуся рынку и с нетерпением готовимся предложить пакистанским пользователям более экологичные и интеллектуальные транспортные решения благодаря тесному сотрудничеству с компанией New Asia».

Группа AIMA ускоряет развитие своей сети сбыта по всему Пакистану. Первые флагманские магазины открылись в Лахоре, и несколько ключевых моделей были представлены на пакистанском рынке во второй половине года.

Являясь ведущим предприятием в мировой отрасли электрических двухколесных транспортных средств, группа AIMA продолжает ускорять реализацию своей глобальной стратегии. В настоящее время офисы открыты во многих странах и регионах для работы вместе с зарубежными дистрибьюторами с целью создания эффективной системы каналов сбыта и достижения высокой плотности охвата рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сборочный завод во Вьетнаме работает почти на полную мощность, а местная логистическая сеть эффективно достигала рынка АСЕАН. По состоянию на апрель 2025 года продукция экспортируется в более чем 60 стран и регионов мира, запланировано 11 крупных производственных баз (включая зарубежные заводы в Индонезии и Вьетнаме), а совокупные продажи превысили 90 миллионов единиц. Компания признана фирмой Frost & Sullivan «Глобальным ведущим брендом электрических двухколесных транспортных средств».