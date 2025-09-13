Алекс Спиро от имени Tecnogla подает иск о клевете против спекулянта, игравшего на понижение

Алекс Спиро (Alex Spiro) объявил, что он подал федеральный иск о клевете в Южный округ Нью-Йорка от имени компании Tecnoglass Inc. и ее соучредителей и руководителей Хосе и Кристиана Даесов (José and Christian Daes). В иске к участнику финансового рынка, игравшему на понижение, Кристиану Ламарко (Christian Lamarco) и его фирме Shadyside Partners, LLC (осуществляющей свою деятельность под именем Culper Research), утверждается, что они намеренно опубликовали ложные заявления, связывающие Tecnoglass и его руководителей с картелем Sinaloa.

В заявлении утверждается, что Culper Research получила прибыль от открытия коротких позиций, распространяя сфабрикованные обвинения, полученные предположительно из документов «разведки», которые как публично подтвердило мексиканское правительство, являются фальсифицированными.

В иске также упоминается, что это не первый случай, когда против Ламарко и Culper Research подаются иски о клевете подобного рода. Опубликованные документы нанесли немедленный ущерб репутации и цене на акции компании Tecnoglass. Истцы требуют возмещения убытков, гонораров адвокатов и вынесения судебного постановления об удалении и опровержении клеветнических заявлений.