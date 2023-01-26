AMC Fight Nights – профессиональная лига № 1 по смешанным единоборствам

Что вы знаете о смешанных единоборствах? Большинство затрудняется с ответом, вспоминая старые художественные фильмы о кровавых боях без правил в полулегальных мрачных клубах. К счастью, эти стереотипы не имеют ничего общего с современным положением дел.

Сегодня смешанные единоборства (ММА) — это один из самых быстро развивающихся видов спорта в мире, в котором установлены жесткие правила и ограничения и существует своя турнирная сетка, а успешные бойцы пользуются заслуженным уважением, как и любые другие спортсмены. В России и во многих других странах мира смешанные единоборства официально признаны самостоятельным видом спорта.

Среди компаний, занимающихся организацией турниров по ММА, нельзя не отметить лидера индустрии AMC Fight Nights. Промоутер проводит соревнования в нашей стране и за рубежом, и каждое их мероприятие становится настоящим шоу — ярким и уникальным. Участие в турнирах принимают сильнейшие атлеты, а среди вип-гостей замечены такие известные люди, как Дмитрий Песков, Владислав Сурков, Стивен Сигал, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Эдгар Запашный, Роман Ротенберг, Федор Бондарчук, Филипп Киркоров и Дмитрий Дюжев.

Трансляции поединков крупнейшей в России лиги ММА на Матч ТВ собирают внушительную аудиторию болельщиков. AMC Fight Nights сотрудничает и с другими федеральными телеканалами и новостными изданиями. В числе ее партнеров — букмекерская контора 1хСтавка, сеть кинотеатров «Формула кино», производители одежды, спортивного питания и инвентаря, строительные, логистические и инжиниринговые компании. Беттинговые сервисы, как и их пользователи, конечно же, не обходят своим вниманием AMC Fight Nights. 20 января в Москве на Adrenaline Stadium состоялся 177-ый турнир лиги, самым ожидаемым событием которого стал бой между победителем Гран-При “Hardcore FC” в среднем весе Дмитрием Арышевым по прозвищу “Ганнибал” и бразильцем Марсио Сантосом (“Камень”). Сантос до этого одержал верх в 16 поединках из 22, а Арышев — в 10 из 19. По данным портала букмекерской компании 1хСтавка, кэфы на выигрыш обоих накануне были практически равны — 1.88 и 1.81 соответственно. По итогам поистине фееричной встречи Арышев добавил в свою копилку очередную победу и получил шанс на чемпионский бой с Владимиром Минеевым.