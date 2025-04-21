Аналитический центр PHBS опубликовал макроэкономический отчет за 1 квартал 2025 года 

Аналитический центр PHBS при Бизнес-школе HSBC Пекинского университета (Peking University HSBC Business School) опубликовал отчет о макроэкономическом анализе за первый квартал 2025 года, в котором отмечается сильное начало года для китайской экономики. В январе и феврале объем производства превзошел ожидания, а совокупный профицит торгового баланса достигло исторического максимума за этот период. Однако потребление и инвестиции росли более медленными темпами.

В отчете описываются четыре ключевых макроэкономических тенденции первого квартала.

Стабилизация рынка недвижимости с помощью мер политической поддержки

Меры политического характера помогли стабилизировать сектор недвижимости, а основные рынки демонстрируют признаки постепенного восстановления.

Положительная обратная связь в экспорте автомобилей

Инвестиции, производство и ожидания на зарубежных автомобильных рынках усиливают друг друга в рамках положительного цикла. Судя по имеющимся данным, ведущие предприятия сохранили оптимизм в отношении влияния тарифов на транспортные средства, работающие на новых источниках энергии.

Поддержка развития новой экономики

Внутренняя промышленная политика поддерживала инвестиции, производство и розничную торговлю в таких секторах, как электроника и транспортное оборудование, способствуя сохранению цикла роста в новой экономике.

Стремление к наращиванию экспорта в условиях тарифной неопределенности

Резкий рост экспорта привел к временному росту производства трудоемких товаров и бытовой техники. Однако это ускорение сопряжено с рисками, связанными с будущими тарифами США. Многие предприятия уже предприняли шаги для смягчения потенциальных сбоев в работе.

По прогнозам, в первой половине 2025 года рост ВВП достигнет 5,0%. Во втором квартале 2025 года может усилиться давление на экспорт, а текущая политика может оказаться недостаточно сильной для значительного стимулирования потребления. Ожидается, что рынок недвижимости продолжит свое устойчивое восстановление, а производители, вероятно, расширят использование автоматизации и интеллектуальных технологий для снижения затрат.

В отчете предлагается несколько стратегических рекомендаций: усилить поддержку предприятий, выходящих на глобальный рынок за счет вертикальной специализации; повысить эффективность фискальной политики для стимулирования потребления; обеспечить в этом году выпуск специальных облигаций земельного резерва в объеме не менее 700 млрд юаней; ускорить фискальные и налоговые реформы для решения проблемы структурной безработицы, вызванной научно-техническим прогрессом.