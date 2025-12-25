Аналитики CORE.XP подвели итоги 2025 года: фактическая динамика рынка недвижимости совпала с ключевыми ожиданиями

Общество
25 декабря 2025

CORE.XP подвела итоги соответствия прогнозов, представленных экспертами на ежегодной конференции о рынке недвижимости «СИЛА ЧЕТЫРЕХ-2025», реальным данным по итогам 2025 года. Анализ показывает, что сценарии, озвученные в начале года, в большинстве направлений полностью реализовались.

Рынок недвижимости: прогнозы подтвердились по ключевым секторам

Инвестиции: Прогнозируемый диапазон в 700–800 млрд рублей трансформировался в фактическое значение 800 млрд – 1 трлн рублей. Верхний сценарий, озвученный экспертами CORE.XP на «СИЛЕ ЧЕТЫРЕХ-2025», был полностью реализован. Основными источниками инвестиций сохранились офисная и складская недвижимость — 40% и 23% соответственно.

Первичный рынок жилой недвижимости: Ожидаемое снижение ДДУ на 15% сменилось фактическим ростом на 2% г/г, что демонстрирует высокую адаптивность девелоперов и покупателей. Цена новостроек выросла умеренно, в пределах инфляции, с вариациями по сегментам и регионам.

Вторичный рынок жилой недвижимости: Прогноз «нулевая динамика или слабый спад» совпал полностью: рынок завершает год в состоянии околонулевой ценовой динамики, местами наблюдается небольшое снижение.

«Рынок недвижимости в 2025 году подтвердил свою устойчивость и способность к мягкой адаптации. То, что ключевые прогнозы, озвученные нами на конференции “СИЛА ЧЕТЫРЕХ-2025”, реализовались, говорит о зрелости отрасли и прозрачности процессов. Особенно показательна динамика первичного рынка, который вместо падения спроса продемонстрировал рост. Мы ожидаем, что 2026 год станет временем структурного укрепления, новых инструментов и качественного развития рынка», — прокомментировал Владимир Пинаев, генеральный директор CORE.XP.

«СИЛА ЧЕТЫРЕХ-2026» пройдёт 12 февраля 2026 года.

«Мы уверены, что она станет самой крупной и содержательной за всё время. Мы планируем собрать более тысячи участников — ведущих девелоперов, банкиров, инвесторов, архитекторов и экспертов рынка», —отметил Владимир Пинаев, генеральный директор CORE.XP

Фото: из открытых источников

