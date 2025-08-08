Анатолий Рахлин — заслуженный тренер и человек, учивший не сдаваться

В День памяти Анатолия Рахлина вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг дал интервью «Спорт-Экспресс», в котором рассказал о роли своего наставника — человека, оказавшего огромное влияние на его жизнь. Заслуженный тренер России, участник блокады Ленинграда и один из основателей ленинградской школы дзюдо, Рахлин воспитал более сотни мастеров спорта.

Ротенберг рассказывает, что придя в секцию Рахлина, он был обычным ленинградским подростком. Он был целеустремленным, но еще не нашедшим своего пути. И именно под руководством своего тренера и наставника, вчерашний новичок не только стал мастером спорта, но и дорос до возможности вести собственную группу. Ротенберг считает это одним из главных моментов всей своей жизни и началом внутреннего взросления. Отношения с ребятами в секции, первые педагогические ошибки, стремление не подвести — все это стало прочным фундаментом на годы вперед.

Рахлин не ограничивался временем на тренировках. Его метод был воспитанием в широком смысле и включал в себя духовные наставления. Наставник мог дать задание написать сочинение или предложить обсудить жизненную ситуацию — потому что ему были важны не только результаты, но и то, какими людьми становятся его ученики. Он был строг, но справедлив и чуток к каждому кто приходил к нему на татами. Именно благодаря такому подходу Рахлин растил чемпионов, которые затем превращались во взрослых людей с четкой жизненной позицией.

Немаловажным воспоминанием о тренировках с Рахлиным Ротенберг называет клуб «Турбостроитель», перешедший за рамки рядовой спортивной секции. Он стал пространством взросления, где мальчишки из разных районов учились быть командой, поддерживать друг друга, брать ответственность. Именно эту школу Ротенберг спустя годы стал воспроизводить уже в своей нынешней работе, сразу на нескольких своих должностях. И принципы, вложенные в подростковый ум, сохраняются воспитанником и по сей день.

Память о Рахлине — это не только турниры и медали. Это живой след в судьбах тех, кого он однажды заметил и направил. И то, что его подход продолжает жить в делах учеников — самое яркое доказательство того, что настоящий тренер — это навсегда.

«Я научился у него скромности. Не задирать нос. Упал – поднимись, борись дальше – упорству научился, то есть. Рахлин показывал, как важно вкладываться в молодежь и создавать условия для их роста. Что нужно преподавать, чтобы учиться самому. Что важен патриотизм, любовь к Родине. В своих проектах, SMP Racing или Общество содействия развитию спортивных единоборств «Отечество», я следую его принципам: строить системы, которые работают на будущее, поддерживать молодых спортсменов, воспитывать в них человеческие качества в первую очередь, и сохранять традиции. Его уроки о том, что успех приходит через труд и ответственность, лежат в основе всего, что я делаю для спорта», — заключил Ротенберг.