Apertum Foundation и Йосип Хайт выиграли крупный судебный процесс о ценных бумагах против регулирующего органа Техаса

Разработчик технологий цифровых активов, компания The Apertum Foundation, и старший советник организации Йосип Хайт (Josip Heit) одержали победу в судебном процессе против Совета по ценным бумагам штата Техас. Совет по ценным бумагам снял все претензии к Фонду и г-ну Хайту и отозвал свой предыдущий приказ о прекращении противоправных действий.

Apertum Foundation — разработчик блокчейна Apertum и его собственного криптовалютного токена. В апреле 2025 года Совет по ценным бумагам штата Техас издал приказ о прекращении противоправных действий, в котором утверждалось, что токен Apertum является незарегистрированной ценной бумагой. От имени Apertum Foundation и г-на Хайта фирма Quinn Emanuel оспорила приказ как нарушение юрисдикции Совета по ценным бумагам, главным образом на том основании, что токен Apertum не является ценной бумагой в соответствии с федеральным законодательством США или Законом о ценных бумагах штата Техас. Ни сам токен, ни платформа децентрализованных финансовых услуг (DeFi) DAO1 компании Apertum Foundation не представляют собой и не предлагают инвестиционный контракт в значении законов о ценных бумагах.

«Это снятие претензий является большой победой для Apertum Foundation и г-на Хайта, — сказал Ави Перри (Avi Perry), сопредседатель группы судебных процессов по ценным бумагам в фирме Quinn Emanuel. — Это дело никогда не должно было возбуждаться, и мы упорно боролись за достижение справедливого результата. Обвинения Совета по ценным бумагам штата Техас были неверными, и мы очень рады за наших клиентов, что необоснованный приказ о прекращении противоправных действий против них был полностью отменен. Мы воздаем должное Совету по ценным бумагам за признание ошибки и прекращение этого дела».

«С первого дня Apertum Foundation предлагает совместимую, безопасную платформу и передовые технологии, — сказал Йосип Хайт, старший советник Фонда. — Мы пообещали агрессивно защищаться от ошибочных обвинений Совета по ценным бумагам штата Техас, и теперь мы оправданы. Это снятие претензий подтверждает, что мы не сделали ничего плохого. Мы продолжим предлагать нашим пользователям революционные технологии и работать с нашими юристами, чтобы обеспечить соблюдение всех применимых законов в тех юрисдикциях, где мы работаем. Благодарим наших пользователей за поддержку».

