Аральский культурный саммит 2025: знаковое событие Узбекистана, объединяющее культуру, экологию и региональное сотрудничество, объявляет официальную программу

С 4 по 6 апреля 2025 года состоится Аральский культурный саммит (ACS), культурно-экологическая инициатива по оживлению региона Приаралья в Центральной Азии. Саммит, организованный Фондом развития искусства и культуры Узбекистана (ACDF), направлен на содействие диалогу и действиям через искусство, культуру, дизайн и науку.

ACS соберет ведущих деятелей культуры, политиков, художников и экспертов по окружающей среде в двух городах для изучения и реализации устойчивых решений, направленных на решение кризиса Аральского моря и глобальных климатических проблем. Аральский культурный саммит 2025 будет открыт во время первого Глобального климатического форума в Самарканде (4 апреля), в котором примут участие главы региональных и европейских государств и который укрепит приверженность Узбекистана региональному сотрудничеству в области экологического и социального развития.

Аральский культурный саммит продолжит работу в Нукусе, Каракалпакстан, недалеко от Аральского моря, 5-6 апреля. В рамках саммита будет представлена многоотраслевая программа с панельными дискуссиями, докладами, художественными выступлениями и выставками, посвященными таким важным вопросам, как восстановление окружающей среды, креативная экономика и культурная дипломатия. 5 апреля Гаяне Умерова (Gayane Umerova), председатель ACDF, объявит предварительный генеральный план регенерации Истиклола, бывшего парка развлечений в Нукусе, переосмысленного Ludi Architects в качестве постоянного культурного и экологического центра.

Гаяне Умерова, председатель ACDF, комментирует: «Аральский культурный саммит — это платформа для перемен. Интегрируя культурный диалог с климатической повесткой дня, мы делаем так, чтобы искусство способствовало нашей коллективной приверженности долгосрочному устойчивому развитию. Наше участие в первом Глобальном климатическом форуме подчеркивает решающую роль культуры в стимулировании экологических преобразований».