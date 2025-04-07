Аральский культурный саммит 2025: знаковое событие Узбекистана, объединяющее культуру, экологию и региональное сотрудничество, объявляет официальную программу

Мир
7 апреля 2025

С 4 по 6 апреля 2025 года состоится Аральский культурный саммит (ACS), культурно-экологическая инициатива по оживлению региона Приаралья в Центральной Азии. Саммит, организованный Фондом развития искусства и культуры Узбекистана (ACDF), направлен на содействие диалогу и действиям через искусство, культуру, дизайн и науку.

Muynaq. Aral Culture Summit 2025. Photo courtesy of Iwan Baan and ACDF, all rights reserved

ACS соберет ведущих деятелей культуры, политиков, художников и экспертов по окружающей среде в двух городах для изучения и реализации устойчивых решений, направленных на решение кризиса Аральского моря и глобальных климатических проблем. Аральский культурный саммит 2025 будет открыт во время первого Глобального климатического форума в Самарканде (4 апреля), в котором примут участие главы региональных и европейских государств и который укрепит приверженность Узбекистана региональному сотрудничеству в области экологического и социального развития.

Аральский культурный саммит продолжит работу в Нукусе, Каракалпакстан, недалеко от Аральского моря, 5-6 апреля. В рамках саммита будет представлена многоотраслевая программа с панельными дискуссиями, докладами, художественными выступлениями и выставками, посвященными таким важным вопросам, как восстановление окружающей среды, креативная экономика и культурная дипломатия. 5 апреля Гаяне Умерова (Gayane Umerova), председатель ACDF, объявит предварительный генеральный план регенерации Истиклола, бывшего парка развлечений в Нукусе, переосмысленного Ludi Architects в качестве постоянного культурного и экологического центра.

Гаяне Умерова, председатель ACDF, комментирует: «Аральский культурный саммит — это платформа для перемен. Интегрируя культурный диалог с климатической повесткой дня, мы делаем так, чтобы искусство способствовало нашей коллективной приверженности долгосрочному устойчивому развитию. Наше участие в первом Глобальном климатическом форуме подчеркивает решающую роль культуры в стимулировании экологических преобразований».

Sudochye Lake, Aral Sea Basin. Culture Summit 2025. Photo courtesy of Iwan Baan and ACDF, all rights reserved
Amu Darya, Aral Sea Basin. Aral Culture Summit 2025. Photo courtesy of Iwan Baan and ACDF, all rights reserved

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