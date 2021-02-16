Артисты ансамбля имени Моисеева вернулись к выступлениям в январе и феврале 2021 года

21 и 22 января ансамбль имени Моисеева вернулся к долгожданным выступлениям на родной сцене — состоялись концерты, которые были посвящены 115-летию со дня рождения основателя балета, Игоря Моисеева. А уже 10 и 11 февраля артисты представили программу «Моисеевцам-84». Коронавирусная самоизоляция стала «точкой роста» для «моисеевцев», которые приобрели навыки репетиций в «походных» условиях и с подручным материалом. К выступлениям они готовились с домочадцами и любимыми питомцами в квартирах и дачах. Позднее в YouTube был загружен трехминутный ролик, который смонтировали из фрагментов таких «карантинных» репетиций. Он вызвал ажиотаж в Сети, собрав большое количество просмотров и комментариев. «Моисеевцы» доказали, что для профессионалов сложностей не существует — балету удавалось выступать даже в военное время, и карантин для него совсем не препятствие, передает портал «Вечерняя Москва».

«Концерт «Моисеевцам-84», состоявшийся на их родной Филармонической сцене в условиях постепенного снятия антиковидных ограничений, убедительно продемонстрировал, что, несмотря на вынесенный на афишу 84-летний стаж, ансамбль молод душой, находится в прекрасной исполнительской форме и полон вдохновения на старте нового сезона! — заявила представитель Газпромбанка Елена Фалькова. — Зрители соскучились по вихрю позитивных эмоций, который неизменно дарит этот коллектив, и мы гордимся, что выступаем его генеральным партнером!»