Astronergy получает первый глобальный заказ на ASTRO N8 с GES Siemsa 

Мир
18 июня 2025

На SNEC 2025, одной из самых влиятельных выставок солнечной энергетики в мире, компания Astronergy официально подписала соглашение о сотрудничестве с испанской EPC-компанией Global Energy Services Siemsa, S.A. (GES Siemsa), что стало первым в мире глобальным проектным заказом на передовые фотоэлектрические модули ASTRO N8.

A group photo of GES representatives (two at the left) and Astronergy representatives after the signing ceremony at SNEC 2025, June 12, in Shanghai.

По соглашению Astronergy начнет поставлять модули ASTRO N8 в конце этого года для поддержки крупного проекта в области солнечной энергетики в Испании, разработанного GES Siemsa.  

«Мы рады сотрудничеству с Astronergy и возможности использовать новейшую технологию ASTRO N8 в нашем будущем проекте», — сказал г-н Родольфо Гонсалес Мата (Rodolfo Gonzalez Mata), представитель GES Siemsa. «Это сотрудничество укрепляет наше общее видение по предоставлению эффективных и устойчивых энергетических решений на испанском рынке».

Являясь передовым продуктом Astronergy, серия ASTRO N8 сочетает в себе конструкцию на основе пластин G12 с технологией ячеек TOPCon следующего поколения, предлагая более высокую выходную мощность свыше 700 Вт.

«Этот первый глобальный проектный заказ на ASTRO N8 подчеркивает уверенность рынка в нашей новейшей высокоэффективной технологии», — сказал Сэмюэль Чжан (Samuel Zhang), директор по маркетингу Astronergy. «Мы гордимся тем, что сотрудничаем с GES Siemsa, чтобы поставлять чистую и надежную солнечную энергию в Испанию и открыть новую главу роста на европейском рынке».

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Технологии

Harvest Group SA выделит 500 млн долларов на восстановление сельского хозяйства в Казахстане 

Общество

Профориентационный конкурс от «СУЭК-Кузбасс» прошел в 15-й раз

Экономика

HOTELEX 2025: количество иностранных посетителей превысило 10 000, программа особого участия покупателей устанавливает новый отраслевой ориентир

Мир

В Куньмине процветает мировая цветочная отрасль: 23-я объединенная выставка KIFE и IFEX продемонстрирует инновации и возможности сбыта 