Astronergy получает первый глобальный заказ на ASTRO N8 с GES Siemsa 

На SNEC 2025, одной из самых влиятельных выставок солнечной энергетики в мире, компания Astronergy официально подписала соглашение о сотрудничестве с испанской EPC-компанией Global Energy Services Siemsa, S.A. (GES Siemsa), что стало первым в мире глобальным проектным заказом на передовые фотоэлектрические модули ASTRO N8.

По соглашению Astronergy начнет поставлять модули ASTRO N8 в конце этого года для поддержки крупного проекта в области солнечной энергетики в Испании, разработанного GES Siemsa.

«Мы рады сотрудничеству с Astronergy и возможности использовать новейшую технологию ASTRO N8 в нашем будущем проекте», — сказал г-н Родольфо Гонсалес Мата (Rodolfo Gonzalez Mata), представитель GES Siemsa. «Это сотрудничество укрепляет наше общее видение по предоставлению эффективных и устойчивых энергетических решений на испанском рынке».

Являясь передовым продуктом Astronergy, серия ASTRO N8 сочетает в себе конструкцию на основе пластин G12 с технологией ячеек TOPCon следующего поколения, предлагая более высокую выходную мощность свыше 700 Вт.

«Этот первый глобальный проектный заказ на ASTRO N8 подчеркивает уверенность рынка в нашей новейшей высокоэффективной технологии», — сказал Сэмюэль Чжан (Samuel Zhang), директор по маркетингу Astronergy. «Мы гордимся тем, что сотрудничаем с GES Siemsa, чтобы поставлять чистую и надежную солнечную энергию в Испанию и открыть новую главу роста на европейском рынке».