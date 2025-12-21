Automechanika Dubai объединила производителей и экспертов автомобильной отрасли

Шинный комплекс KAMA TYRES представил свою продукцию на международной выставке Automechanika Dubai 2025, которая прошла 9–11 декабря в Dubai World Trade Centre и является крупнейшей площадкой в MEA-регионе (Middle East & Africa, Ближний Восток и Африка).

Мероприятие традиционно объединяет ведущих производителей автокомпонентов, шин, оборудования и услуг для послепродажного обслуживания автомобилей, экспертов и инновационные компании отрасли.

«Для нас участие в международных выставках — это возможность показывать уровень российских технологий и развивать новые направления сотрудничества. Automechanika Dubai стала площадкой, где мы представили актуальные решения нашей компании и обсудили перспективные проекты с партнерами MEA-региона», — отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Участие в выставке стало важным элементом развития экспортной стратегии компании и увеличения глобальной узнаваемости брендов KAMA, KAMA PRO, FORZA и Viatti. На стенде демонстрировались новинки и популярные модели для грузового, сельскохозяйственного и легкового сегментов, среди них:

Представленная экспозиция подчеркнула широту продуктовой линейки отечественного Шинного комплекса и его готовность поставлять конкурентоспособные решения для различных сегментов международного рынка.