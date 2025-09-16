Авторы отчета компании Ubuntu Tribe рассказали об изменениях на золотовалютном рынке

Экономика
16 сентября 2025

Компания Ubuntu Tribe презентовала результаты исследования «Золото для всех», составленного для отображения фундаментальных трансформаций на золотовалютном рынке в мире.

Эксперты подсчитали, что в 2024 году свыше 150 т золота было закуплено центробанками, что равно трети рынка ЕС. По мнению специалистов, если лишь 5% сбережений будет перераспределено в токенизированные активы, это позволит добиться в течение пяти лет оборота на уровне 50 млрд долл.

Аналитики отмечают ощутимый рост золотовалютных запасов РФ, Китая и Восточной Европы на фоне снижения западных ETF. За год зафиксировано удвоение объема токенизированного золота — с 1,5 долл. млрд до 3 млрд долл. Эксперты обозначили три сценария развития финансового рынка, включая резкий рост на фоне экономической нестабильности и стабильную стагнацию.

Эксперты сформулировали перечень рекомендаций для игроков на рынке. По их мнению, инвесторам стоит включить 5–15% золота в инвестиционные портфели, государствам – пойти по пути увеличения доли золота в резервах до 20–30%, а домохозяйствам следует выбрать вариант диверсификации резервов посредством токенизированных продуктов.

Компания UTribe вышла на рынок с собственной моделью токенизации золота, благодаря которой появляются беспрецедентные возможности инвестирования в золото, когда отпадает необходимость открывать счета в банках.

