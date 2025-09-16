Авторы отчета компании Ubuntu Tribe рассказали об изменениях на золотовалютном рынке

Компания Ubuntu Tribe презентовала результаты исследования «Золото для всех», составленного для отображения фундаментальных трансформаций на золотовалютном рынке в мире.

Эксперты подсчитали, что в 2024 году свыше 150 т золота было закуплено центробанками, что равно трети рынка ЕС. По мнению специалистов, если лишь 5% сбережений будет перераспределено в токенизированные активы, это позволит добиться в течение пяти лет оборота на уровне 50 млрд долл.

Аналитики отмечают ощутимый рост золотовалютных запасов РФ, Китая и Восточной Европы на фоне снижения западных ETF. За год зафиксировано удвоение объема токенизированного золота — с 1,5 долл. млрд до 3 млрд долл. Эксперты обозначили три сценария развития финансового рынка, включая резкий рост на фоне экономической нестабильности и стабильную стагнацию.

Эксперты сформулировали перечень рекомендаций для игроков на рынке. По их мнению, инвесторам стоит включить 5–15% золота в инвестиционные портфели, государствам – пойти по пути увеличения доли золота в резервах до 20–30%, а домохозяйствам следует выбрать вариант диверсификации резервов посредством токенизированных продуктов.

Компания UTribe вышла на рынок с собственной моделью токенизации золота, благодаря которой появляются беспрецедентные возможности инвестирования в золото, когда отпадает необходимость открывать счета в банках.