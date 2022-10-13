«Бегут впереди паровоза»: предприниматель Пригожин опроверг сообщения об освобождении Опытного под Бахмутом

Сообщения об освобождении от ВСУ населенного пункта Опытное, расположенного на южных подступах к Бахмуту, не соответствуют действительности, заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

В комментарии, опубликованном Telegram-каналом «Кепка Пригожина», он призвал ответственных лиц не подрывать доверие непроверенными сообщениями.

Журналисты ранее попросили Пригожина прокомментировать информацию о том, что «Опытное и Иванград находятся под контролем ЛНР и ДНР». Пригожин указал, что в освобождении Иванграда принимали участие только бойцы «ЧВК Вагнера».

«К сожалению, зачастую, даже вполне уважаемые люди бегут впереди паровоза, — посетовал бизнесмен. — Действительно, еще два дня назад «ЧВК Вагнера» установила полный контроль над Иванградом. Хочу подчеркнуть, что ни одного человека из других подразделений, кроме сотрудников «ЧВК Вагнера», в Иванграде не было».

В то же время сообщения об освобождении Опытного фактически являются дезинформацией. Пригожин призвал информационные службы не подрывать доверия к сообщениям из зоны боевых действий.

«Опытное по сей день находится под противником. На его подступах идут тяжелые бои. Поэтому не надо выдавать желаемое за действительное. Если часто передергивать, то у людей будет потеряно доверие к источникам, — указал бизнесмен. — Еще раз подчеркиваю, Опытное под противником».

Ранее СМИ сообщали, что штурмовым группам «ЧВК Вагнера» удалось вплотную приблизиться к южным окраинам Бахмута (ранее известен как Артемовск).

Отряды русских добровольцев движутся с востока после освобождения Клинового и Покровского, а также с юга — заняв Веселую Долину и Зайцево. Сейчас в зону ответственности «вагнеровцев» входит крупный участок фронта в Донбассе — от Николаевки Второй до линии обороны на подступах к Лисичанску.