«Без границ-2» – проект о людях, которые строят успешную карьеру, несмотря на ограничения по здоровью

29 октября 2025 года в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER состоялась премьера второго сезона мультиформатного проекта «Без границ» про финалистов Национального чемпионата «Абилимпикс». Это вдохновляющие истории людей, которые, несмотря на ограниченные возможности здоровья, строят успешную карьеру и своим примером показывают, что нет ничего невозможного.

Проект создан финалистами Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters и командой Not Alone Production совместно с Национальным центром «Абилимпикс» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и нацпроекта «Молодежь и дети».

Режиссером и продюсером проекта стал Данил Мотин, победитель Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters в номинации «Продюсер» в 2022 году.

«Без границ – особый проект, который призван вдохновлять. Это встречи с людьми, которые могут изменить взгляд на жизнь. Герои проекта бросают вызов как личным, так и социальным стереотипам, наглядно демонстрируя: настоящие ограничения – не в теле, а в голове. Проект стал возможен благодаря тесному сотрудничеству Национального чемпионата Абилимпикс с экосистемой ArtMasters и ИРИ. Это отличный пример, когда организации объединяются, чтобы создать что-то важное для всех», – отметил режиссер.

Второй сезон проекта рассказывает истории десяти финалистов Национального чемпионата Абилимпикс: Максима Вырупаева, тугоухого модельера, создающего собственный бренд одежды; Даниила Харламова и Ивана Долбина, слабослышащих студентов, проводящих мастер-классы по робототехнике и авиамоделированию; Дмитрия Чешева, парализованного кандидата в мастера спорта, ставшего мотивирующим спикером; Виктории Бородиной, девушки с врожденной дисплазией тазобедренных суставов, создающей кулинарные шедевры; Александра Мушковца, студента-программиста, превратившего генетическое заболевание в источник силы; Дмитрия Верфеля, фотографа без кистей рук, обучающего детей с ОВЗ; Анны Степановой, профессионального фотографа, преодолевающая сложности с передвижением; Даниила Салказанова, единственного в мире глухого парафехтовальщика, создающего дизайны автобусов и городов, удобных для всех; Артема Стрельцова, студента, успешно развивающегося в нескольких профессиях, несмотря на сахарный диабет; Сергей Пригода, бойца СВО, потерявшего часть стопы, но превратившего пожизненную реабилитацию в свою профессию массажиста.

В каждом выпуске авторы рассказывают вдохновляющие истории героев и знакомят с мерами поддержки людей с инвалидностью, благодаря которым они строят новую жизнь: государственная программа «Доступная среда», направленная на создание условий для интеграции инвалидов в общество; чемпионат «Абилимпикс» – конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters; государственный фонд «Защитники Отечества», который помогает ветеранам специальной военной операции и членам семей погибших бойцов.

Документальный фильм доступен в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER, а выпуски в вертикальном и горизонтальном форматах доступны для просмотра в социальных сетях ArtMasters и Абилимпикс. Премьера документального фильма на телеканале «Россия 24» состоится 2 ноября 2025 года. Национальные чемпионаты ArtMasters и «Абилимпикс» проводятся при поддержке федпроекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».