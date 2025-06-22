Безопасность под давлением: аккумулятор Chery выдержал более 53 часов в океанской воде в Индонезии — и продолжает работать 

17 июня компания Chery приступила ко второму этапу своего проекта Global Safety Challenge (Глобальное испытание безопасности) в Джакарте (Индонезия), сосредоточив внимание на сценарии «экстремальной влажности» в рамках своей шестимерной системы оценки безопасности (жара, холод, сухость, влажность, высокая скорость и пересеченная местность). В ходе этого жесткого испытания была подтверждена влагостойкость и коррозионная устойчивость автомобильного аккумулятора Guardian Battery в гибридной системе Chery Super Hybrid (CSH). На мероприятии присутствовали г-н Хери Прабово (Heri Prabowo), руководитель подразделения типовых испытаний автотранспортных средств Министерства транспорта, нотариус г-н Кристиан Андерсен (Christian Andersen), а также представители 80 ведущих СМИ и отраслевые лидеры мнений, которые стали свидетелями безупречной работы аккумулятора после 53 часов и 51 минуты непрерывного пребывания в соленой океанской воде, в ходе чего не было отмечено утечек, короткого замыкания и признаков теплового разгона. Аккумулятор сохранил структурную целостность и прошел все технические проверки на электрическую изоляцию. После установки в автомобиль он позволил запустить двигатель с первой попытки и обеспечил стабильную подачу питания на протяжении всего дорожного испытания, пройдя сложнейший тест без каких-либо отклонений.

Аккумулятор Guardian Battery, применяемый в CSH, имеет степень пыле- и влагозащиты IP68, сверхбыстрое отключения питания за 2 мс, сверхширокий диапазон рабочих температур от -35° C до 60° C и круглосуточную систему мониторинга состояния в режиме реального времени — все это обеспечивает комплексную безопасность аккумулятора благодаря передовым интеллектуальным технологиям. В плане пассивной защиты TIGGO 8 CSH оснащен высокопрочной стальной пластиной на днище с пределом прочности на разрыв 780 МПа, что значительно повышает общую безопасность автомобиля.

На мероприятии особое внимание гостей привлекли просторный салон TIGGO 8 CSH с компоновкой сидений 5+2 и экосистема V2L. Благодаря складыванию третьего ряда сидений одним нажатием кнопки, багажному отделению объемом 1930 л (лучший показатель в своем классе), 36 отсекам для хранения вещей и системе V2L мощностью 3,3 кВт, TIGGO 8 CSH обеспечивает комфорт и приятные впечатления для всей семьи в любой поездке.

Стремясь к совершенству в области безопасности, компания Chery непрерывно продвигает технологические инновации, ориентированные на пользователя, и соперничая с лидерами отрасли, такими как Volvo, в рамках строгих глобальных программ испытаний безопасности. Индонезийское испытание аккумулятора в условиях экстремальной влажности стало вторым этапом глобального испытания безопасности Chery и подтвердило эффективность технологии безопасности бренда. На следующем этапе Chery проведет жесткое испытание на истирание днища автомобиля для рынка Мексики с целью дальнейшей оценки характеристик безопасности CSH — для Chery это станет очередным шагом на пути к созданию более безопасных и надежных транспортных решений для клиентов во всем мире.