Биография Александра Кадяева

Александр Кадяев — топ-менеджер с более чем 20-летним опытом работы в международных технологических компаниях. Он сыграл ключевую роль в развитии двух стартапов до уровня «единорогов» — компаний с капитализацией свыше одного миллиарда долларов. Обладая глубокой технической экспертизой и уникальным управленческим опытом, Александр успешно совмещал роли архитектора, продуктового лидера и топ-менеджера в международной среде.

Александр окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), один из ведущих вузов России, по специальности «прикладная математика и физика» (кафедра информационных сетей и телекоммуникаций). Он прошёл бакалавриат и магистратуру, а также начал работу над кандидатской диссертацией, однако принял решение сосредоточиться на карьерном развитии. В 2012 году получил степень MBA в INSEAD — одной из ведущих мировых бизнес-школ с кампусами во Франции и Сингапуре. В 2024 году прошёл обучение в Ассоциации независимых директоров (АНД), став сертифицированным независимым директором.

Карьера Александра началась ещё в студенческие годы со стажировки в компании Netcracker Technology, разработчике ПО для ведущих телеком-операторов по всему миру. За десять лет он прошёл путь от программиста и архитектора до директора бизнес-юнита. В этой роли он руководил международными командами, реализовывал проекты в Канаде, Австралии, ОАЭ, на Ближнем Востоке и в других странах. Он внедрял продукты, приносящие десятки миллионов долларов выручки, и разработал методологии бизнес-анализа, впоследствии ставшие корпоративным стандартом.

В 2013 году Александр присоединился к норвежскому стартапу Gelato, который только начинал глобальную экспансию. За 11 лет он последовательно занимал позиции продуктового менеджера, руководителя аналитики, генерального директора российского офиса и, в итоге, глобального вице-президента по продуктам. Под его руководством была создана первая коммерческая версия платформы, реализованы интеграции с глобальными e-commerce-платформами (Shopify, Etsy), трансформированы ИТ-системы, масштабированы продуктовые и инженерные команды, запущены мобильные приложения и развиты SaaS-направления.

Благодаря его вкладу Gelato не только преодолел пандемийный кризис, но и вошёл в фазу экспоненциального роста, став «единорогом» — с оценкой свыше 1 миллиарда долларов и инвестициями от таких фондов, как Insight Partners и SoftBank. Александр активно участвовал в инвестиционных раундах: готовил аналитику и презентации для CEO, взаимодействовал с инвесторами напрямую. Общий объём привлечённых инвестиций в период его работы составил $250 млн.

Отдельное внимание Александр уделял построению сильных команд. Он провёл более тысячи интервью, нанимал как стажёров, так и топ-руководителей, формировал культуру менторства и карьерного роста: под его руководством сотрудники становились вице-президентами и главами направлений в Gelato и других международных компаниях.

В дополнение к профессиональному опыту Александр обладает богатым жизненным бэкграундом: он жил и работал в 10 странах, включая Канаду, Австралию, Норвегию, ОАЭ, США и Сингапур. Это сформировало его как универсального управленца с гибким мышлением и высокой культурной эмпатией. Он легко адаптируется к международной корпоративной среде и умеет эффективно строить мультикультурные команды.

Профессиональные интересы Александра включают продуктовый менеджмент, разработку и масштабирование технологических платформ, аналитику и системы принятия решений на основе данных, машинное обучение, построение адаптивных инженерных команд и развитие цифровых направлений в международном бизнесе.