Bitget завершила «Месяц борьбы с мошенничеством 2025», усиливая защиту пользователей от Web3-угроз

Bitget, ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-компания, успешно завершила свой «Месяц борьбы с мошенничеством 2025» — глобальную инициативу, направленную на повышение осведомлённости пользователей и их устойчивости к мошенничеству в сфере Web3. В течение июня Bitget запустила серию игровых обучающих инструментов, эксперtnых коллабораций и отраслевых исследований, чтобы противостоять растущей угрозе мошенничества с использованием ИИ и проблемам безопасности во всей криптоэкосистеме.

В центре кампании находился Smarter Eyes Challenge — интерактивная мини-игра в формате комиксов, моделирующая реальные сценарии мошенничества: от фишинга и социальной инженерии до поддельных токен-апрувалов. Лишь 8,60% участников выявили все уловки с первой попытки, но впечатляющие 65,41% смогли пройти все три уровня после получения подсказок по безопасности, что подчёркивает как масштаб пробела в знаниях, так и реальный эффект кампании.

Ещё одной ключевой вехой стал выпуск Отчёта Bitget о мошенничестве за 2025 год, подготовленного совместно с лидерами в области блокчейн-безопасности — SlowMist и Elliptic. В отчёте говорится, что глобальные убытки от криптомошенничества превысили $4,6 миллиарда в 2024 году, при этом большинство крупных атак были связаны с дипфейками и социальной инженерией. В отчёте подчёркивается растущая сложность ИИ-мошенничества, включая синтетические видео с известными людьми, заражённые троянами вакансии и фальшивые звонки через Zoom, которые обманывают жертв.

В течение месяца Bitget объединила ключевых экспертов в области Web3-безопасности — Hacken, GoPlus, BlockSec и Security Alliance — в рамках публичной дискуссии Anti-Scam X Space. Эксперты обсудили будущие угрозы, важность совместной работы и то, как пользователи, платформы и аудиторские фирмы могут взаимодействовать для создания более безопасной среды для цифровых активов.

«Месяц борьбы с мошенничеством отражает нашу уверенность в том, что образование — это первая линия обороны в криптобезопасности», — отметила Грейси Чен, CEO Bitget. — «Превращая пассивных пользователей в активных защитников, мы закладываем основу для более устойчивой экосистемы. И это только начало — Anti-Scam Hub останется открытым круглогодично как постоянный ресурс для нашего глобального сообщества».

Постоянно работающий Bitget Anti-Scam Hub теперь предлагает пользователям постоянный доступ к практическим руководствам по безопасности, индикаторам мошенничества в реальном времени, официальному каналу верификации и криптозащитному комплекту с круглосуточной глобальной поддержкой.