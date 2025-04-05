Blokees объявила о запуске второго сезона 3-го творческого конкурса BFC Creation Competition – Breaking the Cocoon Season 

Стартовал второй сезон третьего творческого конкурса BFC (Blokees Figures Creator) Creation Competition под девизом «Breaking the Cocoon Season». В этом году конкурс по-прежнему проводится в двойном формате, состоящем из «Зоны модификации» и «Зоны фотографии». Участники поборются за следующие награды: «Чемпион», «Призер», «Третье место» и «Топ-3» в категориях «Награда за популярность». Всего будут выбраны 12 победителей.

Новинкой этого сезона станет введение «Сезонного пропуска», который предлагает эксклюзивные призы, включая «Значок сезона», «Платформа сезона» и лимитированную фигурку (600 штук). Эти награды призваны разжечь энтузиазм креаторов и стимулировать их творчество.

Участники имеют возможность заработать эксклюзивные призы, выполняя задания «Сезонного пропуска» во время соревнований. Кроме того, после срока подачи заявок в течение 20 дней будет проводиться голосование за самую популярную работу, которое позволит 150 лучшим заявкам также получить эти эксклюзивные призы.

Помимо этого, творческий конкурс BFC Creation Competition официально стартовал на сайте группы Blokees. В нем есть такие разделы, как «Зал славы» и «Сезонный пропуск», в которых представлены отмеченные наградами работы предыдущих конкурсов, а участникам предоставляется возможность выполнять задания за сезонные награды. Игроки могут зарегистрироваться через официальный сайт или мини-программу WeChat BFC Figure CLUB.

Е Шаньшань (Ye Shanshan), вице-президент Blokees Brand Marketing, объявила, что к 2025 году система мероприятий BFC превратится в более комплексную структуру с тремя основными компонентами: конкурс онлайн-творчества, оффлайн-конкурс «Speed Build» и глобальная выставка работ. Эта усовершенствованная структура призвана обеспечить более полную платформу для участников по всему миру для создания и обмена талантами, позволяя каждому открыть для себя свою собственную сцену.

В 2025 году третий выпуск творческого конкурса BFC Creation Competition охватывает четыре сезона: «Launch Season», «Breaking the Cocoon Season», «Fearless Season» и «Stellar Season». Недавно завершившийся «Launch Season» третьего творческого конкурса BFC собрал более 30 000 заявок.

Объем творческих работ BFC переживает необычайный всплеск, подтверждая, что творческий конкурс BFC Creation Competition прочно зарекомендовал себя как крайне нужная платформа в сообществе BFC. Это событие подчеркивает творческий потенциал и страсть креаторов со всего мира. Значительный рост подпитывается энтузиазмом, поскольку креаторы BFC задают новые стандарты фигурок.