Более 3/4 объема всех международных поставок промышленной продукции и технологического оборудования контролирует Китай – «Деловые Линии»

Статистика демонстрирует существенное доминирование Поднебесной в глобальных торговых потоках.

Аналитики «Деловых Линий» изучили показатели текущего года и обнаружили существенные изменения в географии импорта. Турция утратила значительную долю рынка — падение составило около 14%. Примечательно, что в предыдущем периоде эта страна занимала лидирующие позиции среди экспортеров данной категории товаров.

Основную клиентскую базу составляют небольшие предприятия. Они функционируют в производственной и торговой отраслях, активно нуждаясь в современном промышленном оснащении.

Эксперты группы компаний «Деловые Линии» выделяют три основные логистические схемы импорта технического оборудования в российские регионы. Наиболее распространенный маршрут предполагает морскую транспортировку до портов Владивостока или Новороссийска с последующей консолидированной доставкой по территории страны. Альтернативным решением становится прямая автомобильная перевозка из китайских городов, включая транзитные маршруты через Казахстан. Третий способ — авиационная логистика с доставкой в столичные аэропорты.

Представители транспортной компании подчеркивают популярность комбинированных решений. Автомобильные, морские и мультимодальные схемы доставки остаются предпочтительными вариантами для российских импортеров.

Специалисты отрасли фиксируют кардинальную трансформацию международной логистики в 2025 году. Происходит масштабная переориентация торговых маршрутов с европейского направления на азиатское. Автомобильный транспорт укрепляет позиции как эффективная альтернатива традиционным морским перевозкам.

Отдельного внимания заслуживает 15-процентный рост перевозок негабаритных грузов. Это свидетельствует об активизации промышленного сектора и увеличении потребности в крупногабаритном оборудовании.

ОАЭ и Турция сохраняют статус ключевых транзитных центров, обеспечивая связующую роль между производителями и российскими потребителями, подчеркивают в «Деловых Линиях». Данные хабы играют стратегическую роль в новых логистических цепочках.

Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление китайского присутствия на российском рынке промышленного оборудования, что связано с конкурентоспособными ценами и широким ассортиментом продукции.