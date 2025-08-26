Более половины дополнительных доходов бюджета пришлись на сокращение нелегального оборота табачной продукции

В рамках Межрегионального форума бизнеса и власти «Дни ритейла в Уфе» прошла экспертная сессия «Региональный рынок табачных изделий: как защититься от нелегальной продукции». Участники обсудили динамику нелегального оборота табачной и никотинсодержащей продукции, эффективность работы контрольных органов, а также взаимодействие государства и бизнеса. Отдельное внимание было уделено вопросам лицензирования и гармонизации акцизов в рамках ЕАЭС.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов отметил, что борьба с теневым оборотом невозможна без устранения экономических предпосылок: «Главная проблема — негармонизированные акцизные ставки с ближайшими соседями. В то же время мы видим, что цифровая маркировка стала наиболее эффективным инструментом сокращения нелегального оборота. В структуре дополнительных доходов бюджета, полученных за счёт сокращения нелегального оборота, доля табачной продукции составляет около половины. Из 1,2 триллиона рублей, полученных с момента введения маркировки, более 600 миллиардов пришлись на табачную продукцию».

Владлен Максимов, вице-президент «ОПОРЫ России», президент Ассоциации малоформатной торговли, подчеркнул: «История нелегального оборота сегодня вдвойне важна, поскольку обсуждается законопроект о лицензировании, и его принятие неизбежно. Ситуация остаётся очень непростой, при том что речь идёт о важной товарной категории, приносящей государству значительные доходы».

По словам Никиты Игнашкина, начальника отдела анализа и формирования государственной политики в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России, с 2019 по 2024 год внедрение маркировки обеспечило фискальный эффект более чем на 600 млрд рублей. Эксперт назвал одним из эффективных инструментов введение контроля за кассовым оборудованием, что привело к снижению продаж табачной продукции с нарушением установленных цен на 50%.

Ирина Бушина, директор ННЦК, представила данные исследований: «Доля незаконного оборота табачной продукции в России снизилась и составляет 9,5% в пересчёте на курящее население и 9,8% — на всё население. Это минимальный показатель за весь период исследований, начавшихся в конце 2021 года. Приволжский федеральный округ занимает пятое место среди восьми, снизив долю незаконного оборота до 8,6% — это минимальное значение с конца 2022 года».

Заместитель министра торговли и услуг Республики Башкортостан Рустам Байбурин подчеркнул необходимость создания региональных подразделений по мониторингу рынка нелегальной табачной продукции. Представители Роспотребнадзора и Росалкогольтабакконтроля рассказали о практических результатах контроля и профилактики.

Представитель JTI Россия Андрей Ахметзянов обратил внимание на масштабы проблемы. Несмотря на положительную динамику, объём нелегальной продукции остаётся всё ещё значительным: «Мы с осторожным оптимизмом отмечаем положительную динамику снижения нелегального оборота сигарет, наметившуюся за последние два года, и надеемся, что этот тренд закрепится и продолжит усиливаться в 2025 году. По нашему мнению, в стране уже имеются все необходимые правовые основы и эффективные инструменты для борьбы с теневым рынком табачной продукции. Ключевое значение сейчас приобретает качество их применения. Прежде всего, требуется более активная позиция со стороны контролирующих и правоохранительных органов — включая оперативное реагирование на нарушения и усиленный контроль за движением подакцизных товаров».

Владимир Васильев, управляющий по защите торговых марок – ЕАЭС компании «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», отметил: «В прошлом году в стране было закрыто исторически рекордное число подпольных производств табачной и никотинсодержащей продукции — 22, что на 40% больше, чем в 2023 году. Свой вклад внесли и власти Республики Башкортостан, где в октябре 2024 года в Нефтекамске было закрыто нелегальное производство никотинсодержащих жидкостей. С начала этого года в России закрыто уже 12 нелегальных производств, и активность в этом направлении продолжается. Многолетняя последовательная комплексная работа по снижению доли нелегального рынка приносит свои результаты, а эффективность правоприменительной практики растёт».

Эксперты отметили необходимость системной совместной работы государства и бизнеса, а также подчеркнули, что цифровая маркировка и лицензирование остаются ключевыми инструментами снижения нелегального оборота.