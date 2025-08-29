Больше, чем звонки: раскрываем потенциал чата в Р7 команда

Мы привыкли думать о сервисе Р7 команда как о средстве корпоративного общения с упором на аудио- и видеозвонки, конференции с несколькими участниками и т.д. Разработчики сделали ставку на удобство и вовлеченность, превращая рутинный обмен сообщениями в динамичный и выразительный процесс. Вот ключевые нововведения, которые уже доступны пользователям.

1. Акцентируйте внимание с помощью форматирования

Чтобы важная информация не затерялась в потоке сообщений, в чате появилось текстовое форматирование. Теперь можно выделить ключевые моменты. Для этого достаточно выделить нужный фрагмент текста и выбрать опцию в контекстном меню.

2. Ссылки добавлять просто

Поделиться ссылкой на документ или сайт теперь можно еще элегантнее. Функция «Добавить ссылку» позволяет прикрепить гиперссылку к любому слову в сообщении. Адрес станет аккуратным и интуитивно понятным для коллег, так как будет выделен фирменным синим цветом.

3. Новый уровень эмоций: смайлы, стикеры и реакции

Корпоративное общение стало живее. В чат интегрированы смайлы и стикеры, чтобы можно было легко передать настроение или поздравить коллегу. Важным дополнением стали реакции на сообщения. Теперь не обязательно писать ответ – достаточно одним кликом отреагировать на реплику коллеги смайлом, выбрав его из расширенного меню.

4. Обмен файлами и совместная работа

Кнопка со скрепкой, знакомая пользователям, получила расширенную функциональность. Через нее можно не только отправить фото, видео или геолокацию, но и мгновенно создать документ для совместной работы, что значительно ускоряет процесс коллективного редактирования и обсуждения задач.