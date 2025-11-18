BPIC отмечает пятую годовщину: развивая сотрудничество в рамках БРИКС

В ноябре 2020 года в Сямэне, провинция Фуцзянь, был открыт Инновационный центр Партнерства БРИКС по вопросам новой промышленной революции (PartNIR) с целью содействия сотрудничеству в таких областях, как координация политики, развитие талантов и совместная работа над проектами, сообщает Fujian Media Group. За последние пять лет достижения Инновационного центра PartNIR были признаны и подтверждены в декларациях саммита БРИКС и встречи министров промышленности стран БРИКС. Он стал вторым по влиятельности учреждением, созданным в результате сотрудничества в рамках БРИКС, уступающим только Новому банку развития.

Что касается координации политики, в провинции Фуцзянь был определен механизм регулярного политического диалога, организовано более 40 мероприятий международного обмена на высоком уровне и проведен форум БРИКС, посвященный партнерству по вопросам новой промышленной революции, что принесло несколько результатов сотрудничества. Провинция способствовала созданию Международной сети аналитических центров БРИКС и сформировала Аналитический альянс инновационных центров БРИКС PartNIR. Это также способствовало взаимному признанию технических стандартов и стандартов квалификации, в результате чего возникла инициатива «Универсальная кодификация БРИКС», которая выдала более 4 миллионов кодов продуктов предприятий БРИКС и БРИКС+.

В области развития талантов провинция Фуцзянь сосредоточилась на потребностях стран БРИКС, разрабатывая авторские программы обучения в ключевых областях новой промышленной революции. Было проведено более 90 тренингов как в режиме онлайн, так и при непосредственном участии более 2600 человек. Для упрощения подготовки высококвалифицированных специалистов в области промышленности, связи и смежных областей была создана стипендиальная программа БРИКС «Золотая цапля». Первое заседание программы прошло в Сямыне в августе. Для содействия обмену талантами были созданы такие платформы, как Конкурс промышленных инноваций БРИКС, в котором уже пятый год подряд участвует более 6000 заявок на проекты. Программа «Сердечный саженец» была запущена для изучения новых моделей сотрудничества между странами БРИКС в сфере медицины и привлекла для обучения в Китай десятки приглашенных ученых из 12 стран. Совместно с МГУ и Сямэньским университетом был создан центр исследований цифровой экономики Инновационного центра БРИКС PartNIR.

В ходе реализации проекта провинция Фуцзянь создала ряд специализированных индустриальных парков Инновационного центра PartNIR, и научно-инновационный инкубационный парк Китай-БРИКС для новой эры неуклонно развивается. Для поддержки совместных инноваций в промышленности и цепочках поставок было организовано восемь платформ для промышленных инноваций и создания новых возможностей. В рамках мероприятий по поиску партнеров по реализации проектов было подписано 138 соглашений об участии в проектах сотрудничества в рамках БРИКС с общим объемом инвестиций 62 миллиарда юаней. Для содействия экономическому и торговому сотрудничеству были созданы инновационные сервисные платформы, такие как сервисная зона БРИКС в системе «единого окна» международной торговли. Было начато строительство передового таможенного центра БРИКС. Примечательно, что первый в Китае маршрут «авторизованный экономический оператор» БРИКС и первый трансграничный маршрут грузовых авиаперевозок БРИКС для электронной коммерции были запущены из Сямэня и работают бесперебойно.