Бренд ICON SKIN получил высшую награду ЯПокупаю Beauty Awards 2025

В этом году в премии ЯПокупаю Beauty Awards 2025 приняло участие свыше 120 брендов и 383 средства. Помимо редакции и читателей, номинантов оценивали также 25 экспертов. Кроме того, в этом году в премии появилась новая номинация – «Выбор блогеров»: 20 известных бьюти-инфлюенсеров номинировали продукты от себя и затем выбирали победителей из их числа.

Высшую оценку профессионального сообщества и покупателей получили 50 брендов, среди которых — ICON SKIN. Редакция признала крем Крем-актив Retin-All компании лучшим продуктом в номинации «Запуск года». В ней эксперты выбирали самые яркие новинки 2025 года в мире бьюти — от свежих брендов до новых линеек и продуктов уже знакомых брендов.

Получая статуэтки и дипломы, представители брендов отметили, что статус победителя премии способствует укреплению доверия клиентов и повышению узнаваемости.

В свою очередь, в издании напомнили, что финал премии ЯПокупаю Beauty Awards всегда проходит в особом формате: объединяет официальную церемонию награждения, нетворкинг и светскую вечеринку.

«Для нас важно, чтобы гости чувствовали себя свободно. Здесь можно быть ярче, чем в обычный рабочий день, обмениваться идеями, делиться опытом и просто наслаждаться общением. Мы рады, что каждый участник и член жюри вовлечен в проект, и чувствуем, как много тепла в этом событии», — подчеркнула главный редактор ЯПокупаю Екатерина Углева.

Проект не завершается после церемонии награждения: редакция продолжает готовить статьи и обзоры о брендах, а также выпускает редакционные подборки и спецпроекты.

Также со следующего года издание запустит новое направление — «Академия красоты. Антивозрастной уход». Уточняется, что решение связано с рекордным ростом сегмента anti-age по интересу и продажам: ЯПокупаю намерен привлечь внимание аудитории к наиболее интересным участникам рынка.