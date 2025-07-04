Bybit запускает Bybit.eu, полностью совместимую с MiCAR платформу для пользователей криптовалют в Европе 

Bybit, вторая по величине криптовалютная биржа в мире по объему торгов, сегодня объявила об официальном запуске веб-сайта Bybit.eu, специализированной платформы, предназначенной исключительно для пользователей в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Запуск, управляемый Bybit EU GmbH, полностью лицензированным поставщиком услуг криптоактивов (CASP) в соответствии с Регламентом рынков криптоактивов (MiCAR), знаменует собой важную веху в миссии Bybit по обеспечению безопасной, прозрачной и полностью совместимой торговли цифровыми активами в Европе.

Из своей штаб-квартиры в Вене, Австрия, компания Bybit EU GmbH паспортизировала свою лицензию MiCAR в «29 странах ЕЭЗ», предлагая более 450 миллионам европейцев доступ к регулируемым криптосервисам — и все это на единой надежной платформе.

«Bybit.eu — это наша долгосрочная приверженность Европе, — сказала Мазурка Цзэн (Mazurka Zeng), управляющий директор и генеральный директор Bybit EU GmbH. — Европа заслуживает криптошлюза мирового класса, который уравновешивает технологии с надежными нормативными стандартами. Это именно то, что предоставляет Bybit EU».

Bybit.eu специально создан для удовлетворения строгих требований MiCAR к защите инвесторов, операционной прозрачности и сильным резервам капитала. Платформа предлагает:

Брокерскую платформу с поиском высокой ликвидности от нескольких поставщиков ликвидности и передовыми торговыми инструментами, поддерживаемыми глобальным масштабом Bybit

Локализованный пользовательский интерфейс и обслуживание клиентов на основных европейских языках

Круглосуточную многоязычную поддержку с онлайн-помощью на английском, польском, португальском и испанском языках, а также предстоящие развертывания на немецком, французском, итальянском и румынском языках

Управление VIP-счетами для крупных трейдеров с учетом региональных потребностей

Используя подход, ориентированный на пользователя, Bybit EU GmbH планирует расширить свое присутствие на местах с помощью новых региональных офисов во Франции, Германии, Испании и Италии, дополняя свои нынешние центры в Вене (Bybit EU GmbH) и Амстердаме (Satos B.V.).

Предназначен для укрепления доверия к соблюдению нормативных требований

Европейские пользователи начинают работу через Bybit.eu, обеспечивая полную согласованность с MiCAR и самые высокие стандарты соблюдения нормативных требований. Bybit EU GmbH работает с:

Прозрачными операциями и регулярной нормативной отчетностью

Полным соблюдением законов ЕС о борьбе с отмыванием денег.

Строгим соблюдением GDPR и правил конфиденциальности данных

Расширение возможностей криптобудущего Европы

Bybit также инвестирует в местные сообщества, таланты и инновации. Компания стремится стать надежным партнером для разработчиков, учреждений и розничных пользователей блокчейна, помогая Европе формировать будущее цифровых финансов.

«Наша цель — стать катализатором внедрения криптовалют в Европе», — сказал Мазурка Цзэн.