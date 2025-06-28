CATL и Ellen MacArthur Foundation разделяют стремление к циркулярному аккумуляторному будущему 

На Неделе климатических мероприятий в Лондоне CATL и Ellen MacArthur Foundation поделились стремлением ускорить переход к циркулярной аккумуляторной экономике — производство новых аккумуляторных батарей должно быть отделено от использования первичного сырья. Это обеспечит будущее, в котором доступ, устойчивость и экологичность идут рука об руку — и где рост больше не связан с добычей.
С момента формирования своего Стратегического партнерства в начале этого года CATL и Ellen MacArthur Foundation работают вместе, чтобы определить, как принципы экономики замкнутого цикла могут быть применены по всей цепочке создания стоимости батареи. Общие стремления предлагают отправную точку — North Star — для сотрудничества и инноваций, которые должны последовать. Это предназначено для руководства не только CATL, но и широким сообществом глобальных заинтересованных сторон, стремящихся перестроить систему для достижения долгосрочного успеха.
Стремление было представлено Цзян Ли (Jiang Li), вице-президентом и секретарем Совета директоров CATL на обсуждении высокого уровня, организованном Ellen MacArthur Foundation. Группа изучила, как заинтересованные стороны в области исследований, промышленности и правительства могут работать вместе, чтобы воплотить это стремление в жизнь — и определить, что необходимо для его масштабного достижения.
Чтобы помочь сосредоточить внимание на этой цели, компания CATL ввела направленную цель: в течение 20 лет 50% производства новых батарей может быть отделено от первичного сырья. Это долгосрочный маркер, который будет определять, как мы исследуем циркулярные модели, масштабируем партнерские отношения и инвестируем в инновации по всей цепочке создания стоимости.
Цзян Ли подчеркнул, что циркулярная экономика откроет новые экономические возможности, а также экологические и социальные ценности. Ожидается, что к 2040 году мировой рынок переработки батарей превысит 1,2 триллиона юаней (около 165 миллиардов долларов США), а цепочка создания стоимости батарей может создать более 10 миллионов рабочих мест, более половины из которых будут в развивающихся странах.
Четыре принципа, которыми следует руководствоваться при трансформации отрасли
В основе этих стремлений лежат четыре практических принципа, адаптированных из структуры циркулярной экономики Ellen MacArthur Foundation. Эти принципы призваны направлять трансформацию по всей цепочке создания стоимости батареи — от добычи полезных ископаемых и производства до мобильности и энергетических систем. Они предлагают отправную точку для дальнейшего согласования с ключевыми заинтересованными сторонами для разработки совместных действий по ускорению перехода к более циркулярной аккумуляторной экономике.
Переосмысление систем. Циркулярный подход требует системных изменений в экосистеме аккумуляторов. Встраивая циркулярность в каждый этап цепочки создания стоимости, становится возможным поддерживать низкоуглеродное развитие, сокращать отходы и обеспечивать непрерывный поток материалов. Этот принцип подчеркивает оптимизацию структуры и взаимодействия цепочки создания стоимости, чтобы обеспечить более эффективное и устойчивое использование ресурсов.
Изменение конструкции продуктов. Циркулярность начинается на стадии проектирования. Аккумуляторы должны быть сконструированы для долговечности, разборки и вторичного использования — с использованием модульной архитектуры и долговечных компонентов. Проектирование с учетом повторного использования и переработки гарантирует, что продукты могут дольше сохранять ценность и более эффективно восстанавливаться в конце срока службы.
Переосмысление бизнес-моделей. Новые бизнес-модели имеют важное значение для отделения использования ресурсов от экономического роста. Переходя от традиционной собственности к общим, основанным на услугах или вторичным моделям, батареи могут обеспечить большую полезность и стать более доступными для пользователей. Этот принцип поддерживает создание экономически жизнеспособных путей для масштабирования кругооборота.
Переработка материалов. Для циркулярности необходима высокопроизводительная система рециркуляции. Материалы должны быть эффективно восстановлены и возвращены к использованию с высокой стоимостью, увеличивая долю переработки с замкнутым циклом. Это снижает зависимость от первичных ресурсов и помогает наладить более устойчивые, безопасные и низкоэффективные поставки критически важного сырья.
Цзян Ли также поделился примерами реализации четырех столпов CATL.
- На системном уровне компания CATL запустила свою систему управления углеродной цепочкой, чтобы помочь декарбонизировать цепочку создания стоимости батареи.
- В конструкции продукта компания CATL значительно увеличила срок службы аккумуляторов — ее аккумуляторы теперь достигают 18 000 циклов, что снижает как спрос на материалы, так и выбросы.
- CATL также планирует развернуть более 10 000 станций замены батарей, что повысит эффективность работы батарей и облегчит крупномасштабный сбор выведенных из эксплуатации батарей.
- В сфере переработки CATL управляет крупнейшей в мире сетью возврата батарей и только в 2024 году переработала около 130 000 тонн батарей с истекшим сроком службы, восстановив 17 000 тонн солей лития.
Пилотирование изменений через GECC
Чтобы протестировать и расширить общие стремления в реальных условиях, CATL продвигает Глобальное обязательство по циркулярной энергетике (GECC), объявленное в марте. GECC — это открытая глобальная платформа, на которой заинтересованные стороны из отрасли, городов и научных кругов собираются вместе, чтобы протестировать решения по циркулярной экономике на практике. CATL стремится работать с игроками по всей цепочке создания стоимости через эту платформу, изучая и делясь идеями, чтобы помочь масштабировать влияние. Этот коллективный подход является ключом к созданию устойчивой и экологичной аккумуляторной системы.
Заглядывая в будущее
Это общее стремление является отправной точкой — основой для создания новых форм сотрудничества, прозрачности и системных инноваций в глобальном ландшафте аккумуляторов. CATL и Ellen MacArthur Foundation будут продолжать взаимодействовать с партнерами из государственного и частного секторов для уточнения, расширения и реализации изложенных здесь идей.
«Циркулярная аккумуляторная система не будет построена в лаборатории или зале заседаний — она будет сформирована путем сотрудничества, тестирования и совместных усилий, — сказал Цзян Ли. — Эта амбиция является сигналом, который поможет продвинуть эту работу вперед. Для ее достижения потребуется глобальное сотрудничество, межотраслевое обучение и открытое участие во всей цепочке создания стоимости — все это Ellen MacArthur Foundation уже давно отстаивает».