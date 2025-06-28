CATL и Ellen MacArthur Foundation разделяют стремление к циркулярному аккумуляторному будущему 

На Неделе климатических мероприятий в Лондоне CATL и Ellen MacArthur Foundation поделились стремлением ускорить переход к циркулярной аккумуляторной экономике — производство новых аккумуляторных батарей должно быть отделено от использования первичного сырья. Это обеспечит будущее, в котором доступ, устойчивость и экологичность идут рука об руку — и где рост больше не связан с добычей.



С момента формирования своего Стратегического партнерства в начале этого года CATL и Ellen MacArthur Foundation работают вместе, чтобы определить, как принципы экономики замкнутого цикла могут быть применены по всей цепочке создания стоимости батареи. Общие стремления предлагают отправную точку — North Star — для сотрудничества и инноваций, которые должны последовать. Это предназначено для руководства не только CATL, но и широким сообществом глобальных заинтересованных сторон, стремящихся перестроить систему для достижения долгосрочного успеха.

Стремление было представлено Цзян Ли (Jiang Li), вице-президентом и секретарем Совета директоров CATL на обсуждении высокого уровня, организованном Ellen MacArthur Foundation. Группа изучила, как заинтересованные стороны в области исследований, промышленности и правительства могут работать вместе, чтобы воплотить это стремление в жизнь — и определить, что необходимо для его масштабного достижения.

Чтобы помочь сосредоточить внимание на этой цели, компания CATL ввела направленную цель: в течение 20 лет 50% производства новых батарей может быть отделено от первичного сырья. Это долгосрочный маркер, который будет определять, как мы исследуем циркулярные модели, масштабируем партнерские отношения и инвестируем в инновации по всей цепочке создания стоимости.

Цзян Ли подчеркнул, что циркулярная экономика откроет новые экономические возможности, а также экологические и социальные ценности. Ожидается, что к 2040 году мировой рынок переработки батарей превысит 1,2 триллиона юаней (около 165 миллиардов долларов США), а цепочка создания стоимости батарей может создать более 10 миллионов рабочих мест, более половины из которых будут в развивающихся странах.

Четыре принципа, которыми следует руководствоваться при трансформации отрасли

В основе этих стремлений лежат четыре практических принципа, адаптированных из структуры циркулярной экономики Ellen MacArthur Foundation. Эти принципы призваны направлять трансформацию по всей цепочке создания стоимости батареи — от добычи полезных ископаемых и производства до мобильности и энергетических систем. Они предлагают отправную точку для дальнейшего согласования с ключевыми заинтересованными сторонами для разработки совместных действий по ускорению перехода к более циркулярной аккумуляторной экономике.

Переосмысление систем. Циркулярный подход требует системных изменений в экосистеме аккумуляторов. Встраивая циркулярность в каждый этап цепочки создания стоимости, становится возможным поддерживать низкоуглеродное развитие, сокращать отходы и обеспечивать непрерывный поток материалов. Этот принцип подчеркивает оптимизацию структуры и взаимодействия цепочки создания стоимости, чтобы обеспечить более эффективное и устойчивое использование ресурсов.

Изменение конструкции продуктов. Циркулярность начинается на стадии проектирования. Аккумуляторы должны быть сконструированы для долговечности, разборки и вторичного использования — с использованием модульной архитектуры и долговечных компонентов. Проектирование с учетом повторного использования и переработки гарантирует, что продукты могут дольше сохранять ценность и более эффективно восстанавливаться в конце срока службы.

Переосмысление бизнес-моделей. Новые бизнес-модели имеют важное значение для отделения использования ресурсов от экономического роста. Переходя от традиционной собственности к общим, основанным на услугах или вторичным моделям, батареи могут обеспечить большую полезность и стать более доступными для пользователей. Этот принцип поддерживает создание экономически жизнеспособных путей для масштабирования кругооборота.

Переработка материалов. Для циркулярности необходима высокопроизводительная система рециркуляции. Материалы должны быть эффективно восстановлены и возвращены к использованию с высокой стоимостью, увеличивая долю переработки с замкнутым циклом. Это снижает зависимость от первичных ресурсов и помогает наладить более устойчивые, безопасные и низкоэффективные поставки критически важного сырья.

Цзян Ли также поделился примерами реализации четырех столпов CATL.

На системном уровне компания CATL запустила свою систему управления углеродной цепочкой, чтобы помочь декарбонизировать цепочку создания стоимости батареи.

В конструкции продукта компания CATL значительно увеличила срок службы аккумуляторов — ее аккумуляторы теперь достигают 18 000 циклов, что снижает как спрос на материалы, так и выбросы.

CATL также планирует развернуть более 10 000 станций замены батарей, что повысит эффективность работы батарей и облегчит крупномасштабный сбор выведенных из эксплуатации батарей.

В сфере переработки CATL управляет крупнейшей в мире сетью возврата батарей и только в 2024 году переработала около 130 000 тонн батарей с истекшим сроком службы, восстановив 17 000 тонн солей лития.

Пилотирование изменений через GECC

Чтобы протестировать и расширить общие стремления в реальных условиях, CATL продвигает Глобальное обязательство по циркулярной энергетике (GECC), объявленное в марте. GECC — это открытая глобальная платформа, на которой заинтересованные стороны из отрасли, городов и научных кругов собираются вместе, чтобы протестировать решения по циркулярной экономике на практике. CATL стремится работать с игроками по всей цепочке создания стоимости через эту платформу, изучая и делясь идеями, чтобы помочь масштабировать влияние. Этот коллективный подход является ключом к созданию устойчивой и экологичной аккумуляторной системы.

Заглядывая в будущее

Это общее стремление является отправной точкой — основой для создания новых форм сотрудничества, прозрачности и системных инноваций в глобальном ландшафте аккумуляторов. CATL и Ellen MacArthur Foundation будут продолжать взаимодействовать с партнерами из государственного и частного секторов для уточнения, расширения и реализации изложенных здесь идей.

«Циркулярная аккумуляторная система не будет построена в лаборатории или зале заседаний — она будет сформирована путем сотрудничества, тестирования и совместных усилий, — сказал Цзян Ли. — Эта амбиция является сигналом, который поможет продвинуть эту работу вперед. Для ее достижения потребуется глобальное сотрудничество, межотраслевое обучение и открытое участие во всей цепочке создания стоимости — все это Ellen MacArthur Foundation уже давно отстаивает».