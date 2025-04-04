CCTV+ – Синьцзян в фокусе | Жизнь в тувинской бревенчатой хижине 

Мир
4 апреля 2025

Притаившаяся в живописном районе Канас, на севере Синьцзяна, тихая деревушка Хэму напоминает сцену из сказки – туманное утро, деревянные домики и словно застывший во времени жизненный уклад. Но для молодой местной жительницы по имени Оу Донхуа (Ou Donghua), представительнице тувинского народа монгольской этнической группы, это родной дом. В последние годы она стала свидетельницей того, как эта, некогда изолированная, деревня превратилась в оживленное туристическое место. Как это изменило жизнь тувинцев? И что будет дальше с этим затерянным раем? Посмотрите на Хэму ее глазами.

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