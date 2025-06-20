Cеть гипермаркетов «О’КЕЙ» проанализировала спрос на азиатские продукты в Краснодаре

Сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» опубликовала результаты исследования за пять месяцев текущего года. Специалисты анализировали спрос в категории азиатских продуктов. Так, эксперты отметили в Краснодаре рост более чем на 15% в некоторых категориях сравнительно с аналогичным периодом 2024 года.

Соусы для азиатской кухни оказались на вершине рейтинга (+15%), ингредиенты для этнической кухни заняли второе место (+13%). Среди азиатских продуктов, которые стали самыми популярнымиу потребителей, аналитики упомянули о соевом соусе, кокосовом молоке, морской капусте, лапше соба и пасте Том Ям.

По сведением экспертов, молодежь больше всего интересуется азиатской кухней: спрос на эту категорию вырос на 41% в группе 18-25 лет, на 24% – в группе 25-45 лет, на 14% – среди покупателей старше 45 лет.

В целом на рынке сохраняется устойчивый тренд на паназиатскую гастрономию. Жители Краснодара все больше сил и средств тратят на приготовление блюд азиатской кухни в домашних условиях. Так, Том Ям выбирают 44% респондентов, роллы – 25%, лапшу вок – 19%, маринованную спаржу и морскую капусту – 12%. Общее количество участников исследования – 1412 человек.

Лидирующие позиции среди поставщиков азиатских товаров принадлежат Китаю (лапша, фунчоза), Таиланду (кокосовое молоко) и РФ (соевый соус).