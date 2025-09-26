CGTN：Синьцзян в свой самый процветающий период: доклад

Сегодняшний Синьцзян переживает лучший период развития в своей истории, говорится в докладе, опубликованном Информационным бюро Государственного совета, где подчеркивается, что были предприняты решительные шаги для управления Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая в соответствии с законом, поддержания стабильности посредством этнического единства, укрепления культурной самобытности и связей, повышения благосостояния региона и его народа и развития Синьцзяна в долгосрочной перспективе.

В этом году исполняется 70 лет со дня образования Синьцзян-Уйгурского автономного района. «Это способствовало беспрецедентному экономическому и социальному развитию и значительному улучшению благосостояния людей, а также принесло людям большее ощущение успеха, счастья и безопасности», — отмечается в докладе под названием «Руководящие принципы КПК для управления Синьцзяном в новую эпоху: практика и достижения».

В документе говорится, что в Синьцзяне были заложены более прочные основы стабильности, мира и безопасности, кроме того, в регионе был достигнут исторический переход от хаоса к стабильности и от стабильности к надлежащему управлению.

Согласно докладу, с 2012 года центральное правительство выделило более 4 трлн юаней (около 562,3 млрд долларов) в виде трансфертных платежей в Синьцзян, в том числе почти 543,48 млрд юаней только в 2024 году.

Синьцзян сознательно интегрировал свою региональную стратегию открытости в общий план страны по открытию на запад, стремясь построить золотой канал через евразийский континент и ворота для открытия на запад, говорится в докладе.

В Синьцзяне наблюдается всестороннее улучшение инфраструктуры, говорится в докладе, эксплуатационный пробег железных дорог и сети автомагистралей по состоянию на 2024 год составил 9 202 км и 230 000 км соответственно, а количество гражданских воздушных маршрутов достигло 595, из которых 25 — международные маршруты.

Используя свои природные ресурсы и промышленные возможности, Синьцзян активизировал усилия по разработке современной промышленной системы со своими уникальными преимуществами. В докладе упоминается, что Синьцзян является крупнейшим производителем хлопка в Китае в течение 32 лет подряд, при этом уровень механизации в области вспашки, посадки и сбора урожая достигает 97 процентов.

Также отмечается, что Синьцзян продолжает совершенствовать свою политику по укреплению общественного здравоохранения и значительно увеличил защиту здоровья людей, при этом средняя продолжительность жизни жителей Синьцзяна выросла с 30 лет в 1949 году до 77 лет в 2024 году.

За последние 70 лет в регионе также наблюдалось быстрое экономическое развитие: ВВП вырос до 2,05 трлн юаней (около 288 млрд долларов) в 2024 году с 1,23 млрд юаней в 1955 году.

В докладе говорится, что Синьцзян полностью, точно и добросовестно реализует политику КПК в отношении свободы религиозных убеждений, уважая религиозные убеждения людей.

Синьцзян уважает и защищает право этнических меньшинств изучать и использовать свои собственные разговорные и письменные языки, а также отмечается, что регион управляет религиозными делами в соответствии с законом, позволяет религиозным группам самостоятельно управлять своими делами и направляет религии, чтобы быть совместимыми с социалистическим обществом.

Синьцзян улучшил всестороннее сохранение культурного наследия. В документе говорится, что Синьцзян разработал планы по защите регионального культурного наследия и выпустил местные нормативные акты для укрепления правовых гарантий сохранения культурного наследия.

В докладе также отмечается активизация борьбы с опустыниванием на окраинах пустыни Таклимакан в регионе, где пустыня теперь полностью окружена блокирующим песок зеленым поясом протяженностью 3046 километров, самым длинным в мире.