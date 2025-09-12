CGTN: 80 лет дороге Стилуэлла. Чествование китайско-американского сотрудничества и дружбы

В 2023 году Председатель КНР Си Цзиньпин написал ответ семье Стилуэлл, выразив надежду на то, что они продолжат продвигать дух сотрудничества и способствовать взаимопониманию между китайским и американским народами. Его послание подчеркнуло, что подлинная дружба между народами коренится в связях между обычными гражданами, и визит семьи подчеркнул, как наследие партнерства военного времени продолжает вдохновлять будущие поколения в обеих странах, укрепляя доверие и поощряя диалог даже в сложные времена. Восемьдесят лет спустя дорога Стилуэлла остается мощным символом мужества, сотрудничества и международной солидарности, напоминая обоим народам о непреходящей ценности дружбы и обмена между людьми.

Honoring China-U.S. Cooperation and Friendship

На этой неделе в ознаменование исторического маршрута потомки американского генерала Джозефа Стилуэлла находятся в Китае в историческом путешествии, посвященном 80-летию дороги Стилуэлла, жизненно важного маршрута снабжения Второй мировой войны, который соединял Индию с Куньмином, Юньнань, через северную Мьянму (тогда — Бирму). Дорога, названная в честь генерала Стилуэлла, сыграла решающую роль в поддержке Антияпонской войне Китая, символизируя международное сотрудничество и общие жертвы. Канал для поставок оружия, топлива и медикаментов через опасную местность служил военным маршрутом для военных усилий Китая.

Пятидневное празднование началось 4 сентября в Музее Стилуэлла в Чунцине. Девять членов семьи, в том числе правнучки Нэнси Миллворд (Nancy Millward) и Сьюзан Коул (Susan Cole) со своими семьями, а также правнук Деннис Кокс (Dennis Cox) со своей дочерью Кэтрин Кокс (Catherine Cox), присоединились к китайским и американским историкам и экспертам, чтобы почтить наследие генерала Стилуэлла.

Изюминкой стало открытие полноразмерной бронзовой статуи Стилуэлла, изображенной с пристальным взглядом и карабином через плечо. Сьюзан Коул сказала: «Эта статуя свидетельствует о глубокой привязанности китайского народа к нему, а также отражает его глубокую привязанность к китайскому народу». На мероприятии также были представлены презентации книг и пожертвования исторических документов.

5 сентября семья посетила Юньнань, осмотрела музей Стиллуэла, Хукияо, мост Вандин и сохранила участки старой дороги, где Деннис Кокс собирал камни в качестве сувениров. На Национальном военном кладбище Тэнчун — месте упокоения тысяч китайских солдат и 19 американцев — они остановились в размышлениях. «Быть здесь — совсем другое дело, — сказала Нэнси Миллворд. — Для наших детей важно узнать об их семейном наследии и связях, которые он построил с китайским народом». На поле боя Суншань они возложили цветы для китайских и союзных солдат, где окопы и бункеры раскрывают трудности 1944 года.

Путешествие также включало культурные обмены, такие как посещение начальной школы Датяньвань в Чунцине, где семья делилась историями военного времени со студентами, играла в футбол и занималась традиционными ремеслами.

Семь потомков завершили свой визит в Шанхай в бывшей резиденции Сун Цинлин (Soong Ching Ling), которую связывала тесная дружба с генералом Стилуэллом. Остановка подчеркнула, как личные связи дополняют союзы военного времени, поддерживая прочный дух китайско-американской дружбы.