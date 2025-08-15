CGTN America и CCTV UN проводят мероприятие «Отголоски мира», посвященное 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

В мероприятии по культурному обмену «Отголоски мира» в Нью-Йорке, проводимому в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и основания ООН, примут участие делегации со всего мира, ветераны и будут проведены уникальные мультимедийные показы. Это мероприятие, назначенное на 20:00 по восточному поясному времени США 13 августа в штаб-квартире ООН, организовано с целью почтить память героев, задуматься о стойкости и подтвердить принципы мира, которыми международное сообщество руководствовалось на протяжении восьми десятилетий.

В мероприятии по культурному обмену примут участие делегации примерно из 30 стран, в том числе должностные лица ООН, представители ветеранов Второй мировой войны и дипломаты.

Программа предусматривает основные выступления видных деятелей Китая, США и ООН Музыканты исполнят «Теннесси» из фильма «Перл-Харбор», в котором показана горько-сладкая суть любви под сенью войны. Они также представят композицию «Цветы мира», отдающую дань надежде и триумфу над невзгодами.

На боковом фасаде здания Секретариата ООН будет проведен впечатляющий показ. Это будет визуальное повествование о том пути, который мир прошел, стремясь к миру, и о создании Организации Объединенных Наций. Комплекс штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке был официально открыт 9 января 1951 года. Строительство культового здания Секретариата ООН было завершено в 1950 году. Эти здания воплощают общий взгляд мирового сообщества на мир и сотрудничество после Второй мировой войны, основанный на идеалах Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека.

Мероприятие по культурному обмену «Отголоски мира», проводимое компанией China Media Group, подчеркивает неизменное значение ООН для укрепления глобального мира и сотрудничества.