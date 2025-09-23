 CGTN AMERICA и CCTV UN: выставка визуальных работ «Красота в гармонии, судьба в единстве»

CGTN America и CCTV UN представляют выставку визуальных работ «Красота в гармонии, судьба в единстве».

Во вторник, 23 сентября, в 11:00 в штаб-квартире ООН во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2025 года China Media Group проведет выставку изобразительного искусства «Красота в гармонии, судьба в единстве». Выставка посвящена 80-й годовщине создания Организации Объединенных Наций и должна отразить видение, существовавшее при создании организации. Она также предлагает участникам подумать о том, как человечество может совместными усилиями прийти к созданию глобального сообщества с общим будущим. С помощью визуального повествования выставка стремится подчеркнуть как идеалы, на которые опиралась в своей деятельности ООН на протяжении восьми десятилетий, так и сохраняющуюся актуальность этих принципов в современном взаимосвязанном мире.

На выставке будет представлена разноплановая коллекция картин и мультимедийных работ, чтобы показать эволюцию базовых идеалов ООН и практику следования им. На выставке будет продемонстрирован ощутимый прогресс в ключевых областях, имеющих центральное значение для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая сокращение нищеты, продовольственную безопасность, инновации в области «зеленой» энергетики, глобальное здравоохранение и международные меры по поддержанию мира. Выставка подчеркивает не только глобальные усилия, но и вклад Китая в достижение этих целей. Участие художников и молодых творцов из различных стран дополнительно подчеркивает роль творчества, воображения и надежды в формировании устойчивого и инклюзивного будущего.

Выставка призвана способствовать диалогу в широкой аудитории, включая дипломатов, представителей гражданского общества, художников и молодежь. Связывая политические цели с историями людей и творческим самовыражением, это мероприятие служит попыткой запустить значимое обсуждение, способное вдохновить на сотрудничество и принятие обязательств. За счет этого пересечения искусства, культуры и глобального управления выставка «Красота в гармонии, судьба в единстве» постарается подтолкнуть к межкультурному пониманию и ускорить совместный прогресс в достижении целей в области устойчивого развития.