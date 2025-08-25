CGTN: «Большая семья»: Китай привержен развитию более тесного сообщества ШОС с общим будущим 

Телеканал CGTN опубликовал статью о посещении Председателем КНР Си Цзиньпином предстоящего саммита ШОС в Тяньцзине в конце августа. В статье подробно рассказывается о достижениях сотрудничества между странами-участницами в различных областях и усилиях Китая по развитию более тесного сообщества ШОС с общим будущим, подчеркивая, что ШОС успешно открыла путь мирного развития и кооперации нового типа.

Первый товарный поезд Китай – Центральная Азия в 2025 году отправился из порта Тяньцзинь в мае текущего года, нагруженный 50 контейнерами с автозапчастями, механическим оборудованием, строительными материалами и бытовой техникой, в Ташкент, столицу Узбекистана.

Этот прямой поезд в Центральную Азию дополнительно оптимизировал международный логистический канал между городом в Северном Китае и странами — участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), придав новый импульс региональному экономическому и торговому сотрудничеству.

Организация ШОС, созданная в 2001 году в Шанхае Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном, превратилась из региональной в трансрегиональную организацию с 10 полноправными членами, двумя странами-наблюдателями и 14 партнерами по диалогу.

После саммита ШОС в Астане в 2024 году Китай в очередной раз взял на себя председательство, и саммит запланирован на 31 августа и 1 сентября в Тяньцзине. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите, возглавит 25-е заседание Совета глав государств ШОС и встречу «ШОС плюс», а также выступит с основными докладами.

Китай уже в пятый раз принимает у себя саммит ШОС, и это крупнейший саммит с момента создания организации. В нем примут участие лидеры более 20 стран и руководители 10 международных организаций.

Мощный импульс сотрудничества

Объединенные общими целями развития и тесно связанным будущим, страны всего евразийского континента включились во всестороннее сотрудничество. Эти усилия включают, среди прочих критически важных областей, обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, стабилизацию и диверсификацию цепочек поставок, а также противодействие изменению климата.

Краеугольным камнем ШОС является сотрудничество в сфере безопасности. От совместной борьбы с «тремя силами зла» — терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом — и пресечения незаконного оборота наркотиков до проведения объединенных контртеррористических военных учений и создания механизмов диалога на различных уровнях, ШОС постоянно наращивает свой потенциал по снижению рисков в сфере безопасности.

Взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество обеспечило стабильный импульс развитию организации. За прошедшие годы ШОС стала важной платформой для сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь». Страны-участницы перешли от сотрудничества в рамках проектов к согласованию стратегий развития, при этом сотрудничество расширяется с двустороннего до многостороннего уровня.

Замечательные успехи были достигнуты в расширении связей по всей Евразии. Ускоряется строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, введен в эксплуатацию газопровод Китай – Центральная Азия, а также нефтепроводы Китай – Казахстан и Китай – Россия. В регионе ШОС начала формироваться всеобъемлющая инфраструктурная сеть, включающая автомагистрали, нефте- и газопроводы и железные дороги, которая укрепляет связи между странами-участницами.

По данным Главного таможенного управления, в 2024 году товарооборот Китая с другими членами ШОС достиг 3,65 трлн юаней (около 511 млрд долларов США), что в 36,3 раза превышает уровень, зарегистрированный на момент основания организации.

Подробно рассказывая о предстоящем саммите в пятницу, помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь (Liu Bin) сказал, что ШОС успешно проложила путь мирного развития и кооперации нового типа, который гарантирует безопасность, способствует процветанию, улучшает средства к существованию людей, обеспечивает распределение дивидендов и создает взаимовыгодное будущее.

Более тесное сообщество ШОС с общим будущим

«ШОС — наш общий дом», — однажды сказал Председатель Си. Иногда китайский лидер описывает растущее число членов ШОС как «большую семью».

На саммите в Циндао в 2018 году Си Цзиньпин предложил сформировать сообщество ШОС с общим будущим. В условиях сложной международной ситуации и постоянно меняющихся глобальных вызовов видение Председателя Си также обогащает коннотацию Шанхайского духа, который характеризуется взаимным доверием, взаимной выгодой, равенством, консультациями, уважением к разнообразию цивилизаций и стремлением к общему развитию.

Сегодня ШОС превратилась в ключевую силу, обеспечивающую поддержку стабильности, безопасности и общего процветания Евразии и других регионов.

Будь то общий дом или большая семья, организация ШОС всегда открыта и инклюзивна. Она характеризуется отсутствием альянсов, конфронтации и преследования любой третьей стороны. Это резко контрастирует с эксклюзивными клубами стран, движимыми идеологической блоковой конфронтацией.

«Китай всегда уделял приоритетное внимание ШОС в своей дипломатии соседства и стремится сделать организацию более содержательной и сильной, обеспечивать региональную безопасность и стабильность, содействовать развитию и процветанию стран-участниц и строить более тесное сообщество с общим будущим», — сказал Си Цзиньпин в июле на встрече с министрами иностранных дел и главами постоянно действующих органов ШОС.