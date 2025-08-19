Телеканал CGTN опубликовал статью, в которой освещается деревня Галай, «первая деревня цветущих персиков» в районе Сицзан, и ее преображение за счет улучшения транспорта, туризма, экологии и средств к существованию. Статья отражает стремительный прогресс региона в развитии и модернизации за последние шесть десятилетий.

«Я очень рад узнать, что за последние годы деревня претерпела новые изменения, а доходы сельских жителей выросли», — написал Председатель КНР Си Цзиньпин в недавнем письме всем жителям деревни Галай в городском округе Ньингчи, автономный район Сицзан на юго-западе Китая.

Жители деревни написали Председателю Си, чтобы поделиться своими достижениями и выразить решимость упорно трудиться для дальнейшего улучшения жизни. Их переписка происходит через четыре года после визита Председателя Си в деревню Галай во время инспекционного тура в июле 2021 года, после которого он остался под впечатлением от аккуратных домов, гостеприимных местных жителей и живописных пейзажей.

Это благословение, оставленное вашими предками, дар «земли цветущих персиков», — сказал Председатель Си во время этого визита.

В китайской культуре «земля цветущих персиков» — это метафора идиллического, гармоничного сообщества, происходящего из знаменитой басни 5-го века поэта Тао Юаньмина (Tao Yuanming). Деревня Галай, которую называют «первой деревней цветущих персиков» Сицзана, каждую весну расцветает розово-белым цветом, привлекая туристов со всего Китая и из других стран и превращая некогда отдаленное поселение в процветающее туристическое направление.

От «небесной дороги» к «дороге процветания»

История преображения деревни Галай начинается с двух «дорог».

Первая — «небесная дорога» на заснеженное плато. До мирного освобождения Сицзана в 1951 году здесь не было дороги, пригодной для движения транспорта, не говоря уже о железной дороге. Ситуация изменилась с завершением строительства автомагистралей Цинхай-Сицзан и Сычуань-Сицзан в 1954 году, а затем открытием железной дороги Цинхай-Сицзан в 2006 году.

Протяженность дорог в Сицзане почти удвоилась за 12 лет, достигнув 124 900 км к концу 2024 года по сравнению с 65 200 км в 2012 году. К 2024 году в Сицзане действовало 1359 км железных дорог, что почти в два раза больше 701 км, зарегистрированных в 2012 году. Здесь также работало 183 авиационных маршрута, соединяющих регион с 78 городами внутри страны и за рубежом.

Вторая дорога — «дорога процветания» экономического развития. Председатель Си уже давно проявляет глубокую заботу о Сицзане, с тех пор, как он работал в провинции Фуцзянь в 1990-х годах, когда Фуцзянь и Ньингчи наладили тесное сотрудничество в рамках уникального механизма парной помощи в Китае, инициированного в 1994 году для оказания непосредственной и стабильной поддержки населенным пунктам в Сицзане со стороны более развитых провинций и регионов.

В 2011 году в качестве зампредседателя КНР Си Цзиньпин возглавил центральную делегацию на торжествах, посвященных 60-й годовщине мирного освобождения Сицзана, посетив близлежащие деревни и призвав местных жителей развивать туристическую отрасль и защищать окружающую среду в этом районе.

В деревне Галай туризм теперь процветает наряду с экологическими отраслями, такими как органическое сельское хозяйство. Внешний вид деревни оживился, и в 2024 году располагаемый доход на душу населения превысил 40 000 юаней (около 5579 долларов США).

Обзор преображения Сицзана

Прогресс деревни Галай отражает более широкие достижения всего района Сицзан за последние 60 лет, с момента основания автономного района Сицзан.

В районе Сицзан наблюдается устойчивый экономический рост, а региональный валовой внутренний продукт (ВВП) достиг 276,5 млрд юаней в 2024 году, что в 155 раз больше, чем было в 1965 году. В регионе также зарегистрирован средний годовой темп роста в 8,9 %, и по прогнозам в этом году ВВП превысит 300 миллиардов юаней. В 2024 году располагаемый доход на душу населения городских жителей в районе Сицзан достиг 55 444 юаней, что в 121 раз больше, чем было в 1965 году, а средний годовой рост составил 8,5 %.

В своем письме Председатель Си выразил надежду, что жители деревни будут еще лучше защищать природную красоту региона плато, развивать туристический бренд деревни и способствовать строительству процветающего и стабильного приграничного района. Его послание также отражает более широкое видение Председателя в отношении Сицзана, где улучшение жизни идет рука об руку с сохранением уникальной этнической культуры и экологии района.